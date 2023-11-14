Банк России выпустил монеты номиналом 1 рубль с эмблемами трех клубов РПЛ

Банк России заявил о выпуске памятных серебряных монет, с изображениями логотипов ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо». Их номинал составит 1 рубль, они относятся к серии «Российский спорт».

«Эти имена знают все болельщики страны. ЦСКА и первое пролетарское спортивное общество «Динамо» были созданы 100 лет назад, весной 1923 года, «Локомотив» – в январе 1936 года. Клубы воспитали многих чемпионов. Сегодня в их стенах занимаются десятки тысяч взрослых и юных любителей спорта по всей России.

Серебряные монеты номиналом 1 рубль (масса драгоценного металла в чистоте – 7,78 г, проба сплава – 925) имеют форму круга диаметром 25,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монет рифленая. Монеты изготовлены качеством «пруф», – сообщили в пресс-службе Банка России.

Тираж монеты каждого клуба – 10 тысяч экземпляров.

Ими можно будет расплачиваться наравне с обычными деньгами.

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