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    • Банк России выпустил монеты номиналом 1 рубль с эмблемами трех клубов РПЛ

    Банк России выпустил монеты номиналом 1 рубль с эмблемами трех клубов РПЛ

    Банк России заявил о выпуске памятных серебряных монет, с изображениями логотипов ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо». Их номинал составит 1 рубль, они относятся к серии «Российский спорт».

    «Эти имена знают все болельщики страны. ЦСКА и первое пролетарское спортивное общество «Динамо» были созданы 100 лет назад, весной 1923 года, «Локомотив» – в январе 1936 года. Клубы воспитали многих чемпионов. Сегодня в их стенах занимаются десятки тысяч взрослых и юных любителей спорта по всей России.

    Серебряные монеты номиналом 1 рубль (масса драгоценного металла в чистоте – 7,78 г, проба сплава – 925) имеют форму круга диаметром 25,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монет рифленая. Монеты изготовлены качеством «пруф», – сообщили в пресс-службе Банка России.

    • Тираж монеты каждого клуба – 10 тысяч экземпляров.
    • Ими можно будет расплачиваться наравне с обычными деньгами.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

    Источник: Официальный сайт Банка России

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    14.11.2023 12:18
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +12656

      BRO_football 14 ноября, 21:49

      Спартак обдели! Да уж, самый популярный клуб страны!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6757

      rash1959 14 ноября, 14:09

      Для Спартака золотой червонец готовят.

      1
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      ...
      Рейтинг: +203

      biber ru > rash1959 14 ноября, 14:43

      Пятак!

      4
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) > rash1959 14 ноября, 14:47

      Лепёшку коровью сви ньям в самый раз. Гыгыгы

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2062

      rac531 14 ноября, 14:02

      «ДИНАМО» - первое ПРОЛЕТАРСКОЕ (???) спортивное общество «Динамо», которое создавалось как организация, предоставляющая возможность занятия спортом СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА»))))))))))))))))))))

      СПРАВОЧНО:
      ПРОЛЕТАРИАТ — социальный класс ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ прибавочного продукта, не обладающий правом собственности на средства производства, для которого основным источником средств для жизни является продажа собственной рабочей силы.

      0
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      Рейтинг: +25391

      bset 14 ноября, 13:39

      На 1 цент нынче ничего не купить

      0
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      Рейтинг: +3299

      фанат джигурды 14 ноября, 12:56

      Не надо было ходить к гадалке, чтоб знать о бомбёжке в этой новости от главного неудачника сайта, пишущего методгадости за чуть больше, чем 1 рубль)))

      3
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      Рейтинг: +217

      BoevStas1 14 ноября, 12:47

      А как ими расплачиваться???за рубль они же вроде серебряные??

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33960

      zra78 14 ноября, 12:29

      Это хорошо, но всё же где Спартак, Торпедо? Да и другие всё же должны быть

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > zra78 14 ноября, 12:46

      Ну что Вы , Спартак - это профсоюзы , сиделец Старостин , Торпедо - это оттепель.
      Наши скрепы только силовики и армия , чтобы никто не рыпался , ну и "Паровоз вперёд лети..."

      2
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      Рейтинг: +6020

      neim > Алексей З 14 ноября, 13:37

      Ваши скрепы, это когда насерете
      здесь. Вот это точно ваше, не отнимешь.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 12:23

      Динамо - это Дзержинский, ВЧК , НКВД.
      Самое оно !!!

      2
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