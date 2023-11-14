«Зенит» сделал предложение по трансферу нападающего «Палмейраса»

«Зенит» предложил 12 миллионов евро за покупку 25-летнего правого вингера «Палмейраса» Артура. По данным EGool, клуб из Сан-Паулу ответил петербуржцам отказом и потребовал за игрока 20 миллионов евро.
Отмечается, что бразилец хочет остаться в «Палмейрасе» и бороться за место в стартовом составе, из которого он в последнее время выпадает.
- Сезон-2023 Артур начинал в «Ред Булл Брагантино», а затем перешел в «Палмейрас».
- В этом году он провел 55 матчей во всех турнирах, отметившись в них 13 голами и тремя результативными передачами.
Источник: Egool