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    • «Зенит» сделал предложение по трансферу нападающего «Палмейраса»

    «Зенит» сделал предложение по трансферу нападающего «Палмейраса»

    «Зенит» предложил 12 миллионов евро за покупку 25-летнего правого вингера «Палмейраса» Артура. По данным EGool, клуб из Сан-Паулу ответил петербуржцам отказом и потребовал за игрока 20 миллионов евро.

    Отмечается, что бразилец хочет остаться в «Палмейрасе» и бороться за место в стартовом составе, из которого он в последнее время выпадает.

    • Сезон-2023 Артур начинал в «Ред Булл Брагантино», а затем перешел в «Палмейрас».
    • В этом году он провел 55 матчей во всех турнирах, отметившись в них 13 голами и тремя результативными передачами.

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    Источник: Egool

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    14.11.2023 11:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19595

      paracetamol 15 ноября, 01:29

      Нахр Зениту жаренная сарделька, что из состава выпадает? Да еще за 20 ляпов! Лучше Семака замените!

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      Рейтинг: +8924

      nik55 14 ноября, 12:22

      как газсрем бабки пилит

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      Рейтинг: +770

      Азбука > nik55 14 ноября, 12:49

      На Малкоме заработали 60 лямов и теперь Зенит может позволить себе ещё крупный трансфер с немалых остатков после летних приобретений и обговорённого прошлой зимой будущего перехода юного Педро. "Пилить бабки"-это когда бюджет клуба растаскивают на нефутбольные цели.

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