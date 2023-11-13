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    • Осимхен – о переговорах с саудовским клубом: «Чем больше я отказывался, тем больше мне предлагали»

    Осимхен – о переговорах с саудовским клубом: «Чем больше я отказывался, тем больше мне предлагали»

    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о летней попытке «Аль-Хиляля» заключить с ним контракт.

    «Это безумие... Чем больше я отказывался, тем больше мне предлагали. Увеличивали зарплату в контракте снова и снова!

    Это должно было изменить мою жизнь. Они не сдавались! Но я сказал: «Нет, ребята, я остаюсь», – заявил 24-летний нигериец.

    • В этом сезоне Осимхен забил 6 голов и сделал 1 ассист в 10 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 120 миллионов евро.
    • Контракт форварда с «Наполи» действует до 2025 года.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    13.11.2023 21:48
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