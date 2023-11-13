Осимхен – о переговорах с саудовским клубом: «Чем больше я отказывался, тем больше мне предлагали»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о летней попытке «Аль-Хиляля» заключить с ним контракт.

«Это безумие... Чем больше я отказывался, тем больше мне предлагали. Увеличивали зарплату в контракте снова и снова!

Это должно было изменить мою жизнь. Они не сдавались! Но я сказал: «Нет, ребята, я остаюсь», – заявил 24-летний нигериец.