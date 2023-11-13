Осимхен – о переговорах с саудовским клубом: «Чем больше я отказывался, тем больше мне предлагали»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о летней попытке «Аль-Хиляля» заключить с ним контракт.
«Это безумие... Чем больше я отказывался, тем больше мне предлагали. Увеличивали зарплату в контракте снова и снова!
Это должно было изменить мою жизнь. Они не сдавались! Но я сказал: «Нет, ребята, я остаюсь», – заявил 24-летний нигериец.
- В этом сезоне Осимхен забил 6 голов и сделал 1 ассист в 10 матчах.
- Его рыночная стоимость – 120 миллионов евро.
- Контракт форварда с «Наполи» действует до 2025 года.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо