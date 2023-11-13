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    • «Наполи» не смог договориться с тренером, выигрывавшим четыре раза Серию А

    «Наполи» не смог договориться с тренером, выигрывавшим четыре раза Серию А

    «Наполи» изначально пытался заменить Руди Гарсию не Игором Тудором, а другим тренером.

    Вчера президент клуба Аурелио Де Лаурентис предпринял последнюю попытку уговорить Антонио Конте.

    54-летний специалист, четырежды выигрывавший Серию А, отказался возглавить «Наполи». Ему не нравится приступать к работе посреди сезона.

    • «Наполи» – действующий чемпион Италии.
    • Гарсия летом сменил Лучано Спаллетти.
    • Сейчас команда идет на 4-м месте в Серии А с 10-очковым отставанием от лидера.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: твиттер журналиста Альфредо Педуллы

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    13.11.2023 20:32
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