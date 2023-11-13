«Наполи» не смог договориться с тренером, выигрывавшим четыре раза Серию А

«Наполи» изначально пытался заменить Руди Гарсию не Игором Тудором, а другим тренером.
Вчера президент клуба Аурелио Де Лаурентис предпринял последнюю попытку уговорить Антонио Конте.
54-летний специалист, четырежды выигрывавший Серию А, отказался возглавить «Наполи». Ему не нравится приступать к работе посреди сезона.
- «Наполи» – действующий чемпион Италии.
- Гарсия летом сменил Лучано Спаллетти.
- Сейчас команда идет на 4-м месте в Серии А с 10-очковым отставанием от лидера.
Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: твиттер журналиста Альфредо Педуллы