Смородская ответила, попадет ли «Спартак» в топ-3 РПЛ при Абаскале

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах «Спартака» в этом сезоне РПЛ.

«Не знаю, чего ждут в «Спартаке» и на что надеются. Не вижу, что команда выходит из кризиса, потому что Абаскаль так и не смог поставить игру.

Ребята бьются, а игры нет. В этом виноват только главный тренер.

Не рассматриваю «Спартак» в качестве претендента на медали в этом сезоне, если Абаскаль останется на своем посту«, – заявила Смородская.