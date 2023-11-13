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    • Смородская ответила, попадет ли «Спартак» в топ-3 РПЛ при Абаскале

    Смородская ответила, попадет ли «Спартак» в топ-3 РПЛ при Абаскале

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах «Спартака» в этом сезоне РПЛ.

    «Не знаю, чего ждут в «Спартаке» и на что надеются. Не вижу, что команда выходит из кризиса, потому что Абаскаль так и не смог поставить игру.

    Ребята бьются, а игры нет. В этом виноват только главный тренер.

    Не рассматриваю «Спартак» в качестве претендента на медали в этом сезоне, если Абаскаль останется на своем посту«, – заявила Смородская.

    • «Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • В воскресенье москвичи победили «Ростов» (2:1), следующий соперник – «Балтика» (25 ноября).

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    Источник: «Р-Спорт»

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    13.11.2023 16:16
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +19

      Алексей-Добрынин-vkontakt 14 ноября, 02:24

      Проводник или проводница, разве плохая работа ? )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27778

      slavutiq70 13 ноября, 21:04

      А что так все взъерепенились ???Баба правду говорит . пока предпосылок на медали нет ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 13 ноября, 19:23

      Сектантов может убедить только ростовский ОМОН и то ненадолго! При никакущей игре спама верить во что-то...это что-то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная 13 ноября, 17:05

      Оля иди ты..... дорогу знаешь.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15058

      playsh > шахта Заполярная 13 ноября, 17:36

      В секс - шоп?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31936

      JTherry > playsh 13 ноября, 19:17

      гораздо ближе - в OnlyFans...)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31936

      JTherry 13 ноября, 17:04


      Смородская - знаток футбола, дурында старая..!)) все свои "добрые предсказания" - адресуй в Локо, объединившись с алкашом Карпом, там же Галактионов молодой и симпатичный работает, ни на что не намекаю..!))))

      5
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 13 ноября, 16:53

      Даже баба Оля плюёт на антинародных как лузеров чемпионата. Гыгыгы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6607

      Enter2006 13 ноября, 16:47

      Если Смородская собой не возьмётся и по фигуре и по уму - станет вторым Уткиным, мы тоже умеем делать "прогнозы" )

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3299

      фанат джигурды > Enter2006 13 ноября, 19:56

      Мощно)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20638

      NewLife 13 ноября, 16:37

      Баба Оля, мы сами разберемся, иди проводницей работать, там лучше получится. Тебя Зарема еще в суде не вы@бала за эскортницу))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 13 ноября, 16:30

      Не устали ?
      Её за Локо надо спрашивать, а всех беспокоит Спартак , который идёт не хуже жд.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Алексей З 13 ноября, 17:03

      Не хуже Локо идете?
      Ты когда перестанешь жопой по армяскому радио смотреть?
      :)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 13 ноября, 16:25

      Дайте Абаскалю время, у него получится дотянуть срамтак до пердива.

      6
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) > Питерский князь 13 ноября, 16:54

      Уверенной поступью хряки туда идут. Гыгыгы

      3
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