Смородская ответила, попадет ли «Спартак» в топ-3 РПЛ при Абаскале

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах «Спартака» в этом сезоне РПЛ.
«Не знаю, чего ждут в «Спартаке» и на что надеются. Не вижу, что команда выходит из кризиса, потому что Абаскаль так и не смог поставить игру.
Ребята бьются, а игры нет. В этом виноват только главный тренер.
Не рассматриваю «Спартак» в качестве претендента на медали в этом сезоне, если Абаскаль останется на своем посту«, – заявила Смородская.
- «Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.
- Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
- В воскресенье москвичи победили «Ростов» (2:1), следующий соперник – «Балтика» (25 ноября).
Источник: «Р-Спорт»