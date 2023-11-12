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    • Уткин отреагировал на слова Миллера про «отскочивших быков»

    Уткин отреагировал на слова Миллера про «отскочивших быков»

    Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на реплику Алексея Миллера по итогам матча 15-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (1:1).

    «В школьные годы летом я много времени проводил в деревне. Колхозное стадо паслось рядом, в основном коровы, но были и бычки.

    Видел массу документальных фильмов о крупных рогатых, и быках, и зубрах, и буйволах.

    Образ быка активно используется в куче мультиков, и это, конечно, не документ, но образ берется из жизни.

    Знаете, чего я никогда не видел нигде?

    Чтоб бык отскакивал. Ну, это не такой зверь. Он прямолинейный, упертый, даже туповатый; но бык не может отскочить. Так не бывает.

    Крайне неудачное выражение», – написал Уткин.

    • «Зенит» пропустил первым.
    • «Краснодар» лидирует в таблице, «Зенит» отстает на 2 очка.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

    Новая игра: сможете отгадать футболиста по размытому фото за 6 попыток?

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    12.11.2023 20:32
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +15

      Yuri-Kudryavtsev-google 13 ноября, 13:39

      Тоже не лучшее сравнение. В стаде быки соперничают, поэтому не отскакивают, а уступают и успокаиваются. В случае со львом речь уже об инстинкте самосохранения, а не о соперничестве за правообладание. Тут уже в поведении может быть и прыжок, и побег, и отскок. Если уж дотошно рассматривать случаи борьбы. В первом - за продолжение жизни, во втором - за ее сохранение. Разные факторы в проявлении инстинкта.

      1
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      Рейтинг: +16

      Сергей-Куприянов-vkontakt 13 ноября, 10:56

      Миллеру в этой стране можно пока все. Сказал и сказал.Как и ротенберг младший в СКА. Краснодар на перерыв ушел первым, бюджет Зенита огромен, а они вторые. Разочарование у человека с зарплатой 5млн в день.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14

      anton-ivanov-google > Сергей-Куприянов-vkontakt 13 ноября, 14:06

      А Галицкому и Костину в этой стране можно пока всё...Да у зенита бюджет огромен ....а у Краснодара тоже бюджет не малый....хм Краснодар первым закончил ...ну молодцы...а зенит второй...ну в зените за зенит играют люди....а не роботы....

      0
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      Рейтинг: +19595

      paracetamol 13 ноября, 09:18

      Как этого толстого болвана еще публикуют?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      Владимир-Филиппов-vkontak 13 ноября, 08:56

      Сколько злопыхашек повылазило!
      А где же были эти злопыхашки, когда вася недавно поливал спам с их дебильным сериалом?

      0
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      Рейтинг: +13

      Константин-Шапкин-google 13 ноября, 08:47

      В гостях, при такой поддержке.!Особенно мюллер в ладошки стучал как авдотья. Но первый тайм Краснодар просто был мощнее и быстрее. Барзильцы в тенёчке бегали. Второй уже примерно равный. Видно Краснодар больше устал. По моментам тоже примерно одинаково

      0
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      Рейтинг: -55

      Скай 13 ноября, 08:12

      милерок, проспись чума, быки за малым не чпокнули зинаиду.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > Скай 13 ноября, 12:18

      милерок проспится , "срай" - никогда .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид 12 ноября, 23:39

      Быстрее Луна упадёт на Землю , чем свиновася скажет что-нибудь в поддержку Зенита .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +901

      прабабушка краба > Айболид 13 ноября, 03:29

      Это столичные комплексы)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2346

      Бриг 12 ноября, 21:57

      Народ не понял, а Василий просто выразил свое уважение к клубу Краснодар. Может, слишком замысловато для "писателей" ниже.

      5
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      ...
      Рейтинг: +901

      прабабушка краба > Бриг 13 ноября, 03:28

      Народ, как и Вася, не понял, что оспаривает слова Сафонова, а не Медведева. Возможно, слишком замысловато, для "писателя" выше)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11970

      alp 12 ноября, 21:09

      бред какой то.... очевидно же, что краснодар называет себя быками. или вася настолько дебил, что этого не знает?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Алексей-К-google > alp 12 ноября, 21:43

      Смысл, что зениту повезло, а не Краснодару...и если это не очевидно вопрос стоит уже о ваших умственных способностях )))

      3
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      ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Алексей-К-google 12 ноября, 21:47

      Ну если ты хотел нам насрать, то ты просто обосрался.
      :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8924

      nik55 > Питерский князь 12 ноября, 21:51

      отскочила помойка

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +901

      прабабушка краба > Алексей-К-google 12 ноября, 22:05

      Получается, стоит вопрос об умственных способностях Сафонова. Это он сказал, что Краснодар отскочил, а Медведев с ним согласился.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > nik55 12 ноября, 23:35

      Ну если ты хочешь , чтобы так обозначили победу над Ростовом - не вопрос .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35

      Виталий-Быканов-vkontakte > Питерский князь 13 ноября, 07:37

      А что не так он сказал?
      Упади Кривцов в штрафной и все, 1:2 скорее всего и до свидания , так что не надо на себя пуху накидывать

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +113

      Владимир-Филиппов-vkontak > Алексей-К-google 13 ноября, 08:54

      По игре было видно, что повезло Краснодару. Они изначально играли на ничью, гол забили случайный.
      Так что не свисти тут.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11970

      alp > Виталий-Быканов-vkontakte 13 ноября, 16:31

      Попади Мостовой в ворота или не затупи изидор, и все, 2:1, скорее всего и до свидания. так что не надо рассуждать бабушке, которая могла бы быть дедушкой.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Алексей-К-google > Питерский князь 14 ноября, 14:03

      Нет не хотел, просто констатировал очевидное...

      0
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      ...
      Рейтинг: +20

      Алексей-К-google > прабабушка краба 14 ноября, 14:10

      Внимательнее прочитайте комментарии alp и поймете про чьи умственные способности речь идёт

      0
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      ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Алексей-К-google 14 ноября, 15:03

      Заканчивай жопой смотреть армянское радио.

      0
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      Рейтинг: +2801

      Январь 59 12 ноября, 21:01

      На счет отскочили весьма самонадеянно. Сперцян мог в конце первого тайма забить. Краснодар первыми забили, а сравнивали уже игроки Зента. Отскочить удалось Зениту

      7
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      ...
      Рейтинг: +901

      прабабушка краба > Январь 59 12 ноября, 21:02

      Сафонов сказал отскочили

      2
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      ...
      Рейтинг: +16

      Сергей-Куприянов-vkontakt > прабабушка краба 13 ноября, 10:55

      Миллеру в этой стране можно пока все. Сказал и сказал.Как и ротенберг младший в СКА. Краснодар на перерыв ушел первым, бюджет Зенита огромен, а они вторые. Разочарование у человека с зарплатой 5млн в день.

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