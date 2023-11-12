Уткин отреагировал на слова Миллера про «отскочивших быков»

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на реплику Алексея Миллера по итогам матча 15-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (1:1).

«В школьные годы летом я много времени проводил в деревне. Колхозное стадо паслось рядом, в основном коровы, но были и бычки.

Видел массу документальных фильмов о крупных рогатых, и быках, и зубрах, и буйволах.

Образ быка активно используется в куче мультиков, и это, конечно, не документ, но образ берется из жизни.

Знаете, чего я никогда не видел нигде?

Чтоб бык отскакивал. Ну, это не такой зверь. Он прямолинейный, упертый, даже туповатый; но бык не может отскочить. Так не бывает.

Крайне неудачное выражение», – написал Уткин.

«Зенит» пропустил первым.

«Краснодар» лидирует в таблице, «Зенит» отстает на 2 очка.

«Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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