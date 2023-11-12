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  • Уткин отреагировал на слова Миллера про «отскочивших быков»

Уткин отреагировал на слова Миллера про «отскочивших быков»

12 ноября 2023, 20:32
18

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на реплику Алексея Миллера по итогам матча 15-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (1:1).

«В школьные годы летом я много времени проводил в деревне. Колхозное стадо паслось рядом, в основном коровы, но были и бычки.

Видел массу документальных фильмов о крупных рогатых, и быках, и зубрах, и буйволах.

Образ быка активно используется в куче мультиков, и это, конечно, не документ, но образ берется из жизни.

Знаете, чего я никогда не видел нигде?

Чтоб бык отскакивал. Ну, это не такой зверь. Он прямолинейный, упертый, даже туповатый; но бык не может отскочить. Так не бывает.

Крайне неудачное выражение», – написал Уткин.

  • «Зенит» пропустил первым.
  • «Краснодар» лидирует в таблице, «Зенит» отстает на 2 очка.
  • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

Новая игра: сможете отгадать футболиста по размытому фото за 6 попыток?

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Уткин Василий
Комментарии (18)
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Kollljan
1699810833
Вася пытается быть остроумным. Но с каждым годом всё хуже, всё печальней.
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Январь 59
1699812067
На счет отскочили весьма самонадеянно. Сперцян мог в конце первого тайма забить. Краснодар первыми забили, а сравнивали уже игроки Зента. Отскочить удалось Зениту
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alp
1699812594
бред какой то.... очевидно же, что краснодар называет себя быками. или вася настолько дебил, что этого не знает?
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Бриг
1699815441
Народ не понял, а Василий просто выразил свое уважение к клубу Краснодар. Может, слишком замысловато для "писателей" ниже.
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Константин-Шапкин-google
1699854456
В гостях, при такой поддержке.!Особенно мюллер в ладошки стучал как авдотья. Но первый тайм Краснодар просто был мощнее и быстрее. Барзильцы в тенёчке бегали. Второй уже примерно равный. Видно Краснодар больше устал. По моментам тоже примерно одинаково
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Владимир-Филиппов-vkontak
1699854998
Сколько злопыхашек повылазило! А где же были эти злопыхашки, когда вася недавно поливал спам с их дебильным сериалом?
Ответить
paracetamol
1699856336
Как этого толстого болвана еще публикуют?
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1699862169
Миллеру в этой стране можно пока все. Сказал и сказал.Как и ротенберг младший в СКА. Краснодар на перерыв ушел первым, бюджет Зенита огромен, а они вторые. Разочарование у человека с зарплатой 5млн в день.
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Yuri-Kudryavtsev-google
1699871986
Тоже не лучшее сравнение. В стаде быки соперничают, поэтому не отскакивают, а уступают и успокаиваются. В случае со львом речь уже об инстинкте самосохранения, а не о соперничестве за правообладание. Тут уже в поведении может быть и прыжок, и побег, и отскок. Если уж дотошно рассматривать случаи борьбы. В первом - за продолжение жизни, во втором - за ее сохранение. Разные факторы в проявлении инстинкта.
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