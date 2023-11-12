Миллер четырьмя словами описал матч «Зенит» – «Краснодар»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

«Лев прыгнул, Бык отскочил», – сказал Миллер.

«Зенит» пропустил первым.

«Краснодар» лидирует в таблице, «Зенит» отстает на 2 очка.

«Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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