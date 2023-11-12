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    Миллер четырьмя словами описал матч «Зенит» – «Краснодар»

    Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

    «Лев прыгнул, Бык отскочил», – сказал Миллер.

    • «Зенит» пропустил первым.
    • «Краснодар» лидирует в таблице, «Зенит» отстает на 2 очка.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    12.11.2023 11:26
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    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: -55

      Скай 12 ноября, 15:33

      Краснодар красава, играли на классе. За малым не сделали вшивых.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +467

      Александр.Т. 12 ноября, 14:06

      Такой бред , Краснодар повел в счете в зенит сравнял , так кто отскачил то от поражения

      2
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      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > Александр.Т. 12 ноября, 14:44

      Посмотри что о этому поводу считает непосредственный участник событий - Сафонов Матвей .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1962

      Спартач80 12 ноября, 12:59

      Бык испугался вонючего б.о.м.жа, скорее так...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +294

      ц 12 ноября, 12:55

      Вот только не надо обижать кошачьих.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +69314

      portero 12 ноября, 12:44

      Результат на табло, а остальное словоблудие!!!!
      Бычки играли лучше Зенита большую часть игры, зря Кривцова убрали, он бы доиграл до конца и команда не села бы с ним в оборону так низко....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5369

      Spirit_78 > portero 12 ноября, 13:48

      Краснодар был лучше разве что в плане физики. Но одной беготнёй матчи не выигрываются, да и сама физика у Краснодара закончилась минуте примерно на 70-й.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25324

      DOCTOR PENALTY 12 ноября, 12:26

      Все львы - кошки, но не все кошки львы.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > DOCTOR PENALTY 12 ноября, 12:54

      Все св.иньи - св.иньи)))))))))))))))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1962

      Спартач80 > Айболид 12 ноября, 13:00

      Все мрази - болеют за Зенит=)))))

      4
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      Рейтинг: +2023

      Айболид > Спартач80 12 ноября, 14:46

      Хватит "бомбить" истеричка - пощади атмосферу Земли .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 12 ноября, 12:25

      Ну теперь Лёлик закупит 15 смазных в БРАЗИЛИИ, выдаст паспорта и снова попрет на быков, правда вчера помойных котов не дожали, но в Краснодаре порвут

      4
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      ...
      Рейтинг: +21

      alexpiter2000 > Suvorov71 13 ноября, 09:11

      Такое впечатление, что разные матчи все смотрели. Или на голову болеют. Сафонов красавчик, правильно сказал:"Мы отскочили..." У большинства болельщиков в голове помои, а не мозги и объективность

      0
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      Рейтинг: +27778

      slavutiq70 12 ноября, 12:17

      Бык баднул и не стал добивать облезлого кошака ....добрый бык ....

      6
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      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > slavutiq70 12 ноября, 12:24

      Бык вонючего хряка втоптал в навоз .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27778

      slavutiq70 > Айболид 12 ноября, 12:46

      Что ты дорогой с темы соскочил ???Здесь обсуждают **** кота ... другие команды обсуждают на других ветках ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +64

      Вованчик83 > slavutiq70 12 ноября, 12:51

      свинорылые везде своё рыло засунут. Иди на свою ветку.

      5
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      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > slavutiq70 12 ноября, 12:54

      "дорогой" для тебя - это промквас71 или "дубина" какая-нибудь .
      А я напомни тебе то , что ты забыл написать после матча 01.11.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27778

      slavutiq70 > Вованчик83 12 ноября, 13:09

      Повторяю для дебилов . здесь обсуждают игру Краснодара и вонючек ....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +64

      Вованчик83 > slavutiq70 12 ноября, 13:18

      а сви_ ньи тут при чём. Дебилы, что ли? Зенит и Краснодар сыграли, как мужчины, с уважением и игровым азартом. Не чета свинорылым.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27778

      slavutiq70 > Айболид 12 ноября, 13:36

      Бесполезно дебилу что то объяснять ...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > slavutiq70 12 ноября, 14:42

      Я попытался . Но если ты считаешь себя "невменяемым" - тогда я пас .

      1
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      Рейтинг: +20638

      NewLife 12 ноября, 12:16

      Люди с комплексами - зюба себя называл львом, теперь Миллер, смешные вы ущербные))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5369

      Spirit_78 > NewLife 12 ноября, 12:45

      Те, кто безосновательно считает свою команду "народной", что-то высирают про комплексы. Смешно))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20638

      NewLife > Spirit_78 12 ноября, 13:02

      Ты пишешь мне, если у тебя есть глаза, приведи пример, где я называл Спартак народной командой, надоел ваш ущербный пздж.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27778

      slavutiq70 > Spirit_78 12 ноября, 13:19

      Вообще то этот термин не он придумал и не я ... и не нам его отменять ....

      2
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      ...
      Рейтинг: +5369

      Spirit_78 > NewLife 12 ноября, 13:52

      Ты же причисляешь себя к красно-белому сообществу, а в нём принято так называть. Или ты из стаи выбиваешься?
      У нас разве что Миллер ревностно к популярности относится, мне вот вообще плевать, сколько людей по стране за Зенит болеет - главное, чтобы в Питере команду поддерживали. А судя по посещаемости матчей даже при фан-уйди, с этим у команды всё в порядке.
      А что касается льва, то это один из талисманов клуба. Так бывает, что у клубов есть талисманы, просветись по этой теме)) Почему именно лев? Потому что это один из символов Питера, у нас тут очень много скульптур со львами.

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      Рейтинг: +178

      witalik > Spirit_78 12 ноября, 14:00

      Скорее, кони - символ Питера: Аничков мост, памятник Фальконе, памятник В.И.Чапаеву...

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      Рейтинг: +891

      Цугундeр 12 ноября, 12:13

      Лев подпрыгнул от удивления.

      1
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