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    • Аршавин отреагировал на слова Миллера про «отскочивших быков»

    Аршавин отреагировал на слова Миллера про «отскочивших быков»

    Андрей Аршавин оценил реплику Алексея Миллера по итогам матча 15-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (1:1).

    «Лев прыгнул, Бык отскочил», – сказал председатель правления ПАО «Газпром» про субботнюю ничью.

    – Вы согласны с фразой Миллера? Бык отскочил?

    – По тому, как складывались последние 30 минут, – да. «Зенит» хорошо провел эту игру и в концовке сделал максимум, чтобы победить.

    – Провел хорошо эту игру «Краснодар», который не дал ничего сделать «Зениту» 60 минут.

    – Мне кажется, результат закономерен. «Зенит» играл хорошо, не было же такого, что 60 минут «Краснодар» их возил.

    «Зенит» старался справа, слева, где-то длинными передачами. «Краснодар» на это тоже свои контраргументы приводил.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    13.11.2023 21:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +25

      Сергей-Садковский-google 15 ноября, 08:51

      Я так понял, теперь питерцев по указке Миллера надо называть львами? Ну да, благозвучней чем "*****")

      0
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      Рейтинг: +21

      МАН. Ю > Сергей-Садковский-google 17 часов назад

      Помойные львы!!! Если быть точнее

      0
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      Рейтинг: +11

      Spirit07 14 ноября, 10:25

      Зенит зимой прикупит себе пачечку новых бразильцев за наши деньги. Трудно будет Краснодару. Но посмотрим.
      А одно то, что Кривцов (?) не упал в штрафной ради стопроцентного пеналя, а продолжил играть _в футбол_, очень дорогого стоит.

      1
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      Рейтинг: +19595

      paracetamol 14 ноября, 09:46

      Если бы не тренерские просчеты, Зенит точно выиграл бы. Это же надо же, всех нападающих в конце игры убрать!

      0
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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 13 ноября, 22:13

      Радости полные штаны, увезли своё очко из Питербурга.

      3
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      Рейтинг: +570

      Napaleon Banapart > Питерский князь 13 ноября, 23:16

      Точно. Одно очко в Питере мы поимели...

      2
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      Рейтинг: +193

      BVG4 > Napaleon Banapart 14 ноября, 00:28

      И одновременно два отобрали и увезли из Питербурга!

      3
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      Рейтинг: +21

      МАН. Ю > Napaleon Banapart 14 ноября, 11:04

      Вас скоро помойных львов, будут все иметь по очереди! Ну тупой мюлер,а эта его фраза, "Лев прыгнул" Ну не идиот а????

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      Рейтинг: +570

      Napaleon Banapart > МАН. Ю 14 ноября, 11:07

      А чего ты мне это адресуешь? Пиши это тем кто за Зенит топит.

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      Рейтинг: +21

      МАН. Ю > Napaleon Banapart 14 ноября, 11:13

      Пардон

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      Рейтинг: +21

      МАН. Ю > МАН. Ю 14 ноября, 11:16

      Короче, помойные львы, меня поняли! Во, сам только придумал! Всё, вы теперь будете помойные львы!!!! Хештег#помойныельвы!!!

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