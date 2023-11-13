Аршавин отреагировал на слова Миллера про «отскочивших быков»

Андрей Аршавин оценил реплику Алексея Миллера по итогам матча 15-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (1:1).

«Лев прыгнул, Бык отскочил», – сказал председатель правления ПАО «Газпром» про субботнюю ничью.

– Вы согласны с фразой Миллера? Бык отскочил?

– По тому, как складывались последние 30 минут, – да. «Зенит» хорошо провел эту игру и в концовке сделал максимум, чтобы победить.

– Провел хорошо эту игру «Краснодар», который не дал ничего сделать «Зениту» 60 минут.

– Мне кажется, результат закономерен. «Зенит» играл хорошо, не было же такого, что 60 минут «Краснодар» их возил.

«Зенит» старался справа, слева, где-то длинными передачами. «Краснодар» на это тоже свои контраргументы приводил.

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?