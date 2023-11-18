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    • Семак отреагировал на фразу Миллера про «отскочивших быков»

    Семак отреагировал на фразу Миллера про «отскочивших быков»

    Сергей Семак оценил реплику Алексея Миллера по итогам матча 15-го тура РПЛ «Зенит»«Краснодар» (1:1).

    «Лев прыгнул, Бык отскочил», – сказал председатель правления ПАО «Газпром» про ничью недельной давности.

    «Да – в концовке мы были ближе к победе. Но до первого забитого мяча шла более-менее равная игра», – отреагировал главный тренер «Зенита» на фразу Миллера.

    • Петербуржцы завершили первый круг РПЛ на 2-м месте.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 2 часа назад

      Прошло месяц, а Сегожи только сейчас разрешили сказать, ну после хозяина лучше помолчать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7182

      Давид59 6 часов назад

      Раз штанга быков спасла, значит отскочили. Всё верно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1009

      The only one 7 часов назад

      миллеру пора корону на себя примерить. ди и колодки заодно лет на пятнадцать...

      7
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    • ...
      Рейтинг: +519

      TIMOTHY 7 часов назад

      Скромный Семак

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 > TIMOTHY 2 часа назад

      такой же как ты

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      WE ARE FOR PETER 7 часов назад

      Игра была ровна,но Зенит был ближе к победе

      3
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