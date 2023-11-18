Семак отреагировал на фразу Миллера про «отскочивших быков»

Прошло месяц, а Сегожи только сейчас разрешили сказать, ну после хозяина лучше помолчать
Сергей Семак оценил реплику Алексея Миллера по итогам матча 15-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (1:1).
«Лев прыгнул, Бык отскочил», – сказал председатель правления ПАО «Газпром» про ничью недельной давности.
«Да – в концовке мы были ближе к победе. Но до первого забитого мяча шла более-менее равная игра», – отреагировал главный тренер «Зенита» на фразу Миллера.
- Петербуржцы завершили первый круг РПЛ на 2-м месте.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 очка.