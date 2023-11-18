Семак отреагировал на фразу Миллера про «отскочивших быков»

Сергей Семак оценил реплику Алексея Миллера по итогам матча 15-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (1:1).

«Лев прыгнул, Бык отскочил», – сказал председатель правления ПАО «Газпром» про ничью недельной давности.

«Да – в концовке мы были ближе к победе. Но до первого забитого мяча шла более-менее равная игра», – отреагировал главный тренер «Зенита» на фразу Миллера.