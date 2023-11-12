Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» и «Вильярреал», 13 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Атлетико»: Облак, Хименес, Витсель, Эрмосо, Де Пауль, Коке, Ньигес, Молина, Рече, Гризманн, Мората.

Главный тренер: Диего Симеоне

«Вильярреал»: Йоргенсен, Альбиоль, Куэнка, Морено, Альтимира, Капу, Парехо, Родригес, Морено, Серлот, Пино.

Главный тренер: Тена

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Атлетико» – «Вильярреал»