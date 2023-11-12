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    • «Атлетико» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023

    «Атлетико» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» и «Вильярреал», 13 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Атлетико»: Облак, Хименес, Витсель, Эрмосо, Де Пауль, Коке, Ньигес, Молина, Рече, Гризманн, Мората.

    Главный тренер: Диего Симеоне

    «Вильярреал»: Йоргенсен, Альбиоль, Куэнка, Морено, Альтимира, Капу, Парехо, Родригес, Морено, Серлот, Пино.

    Главный тренер: Тена

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Атлетико» – «Вильярреал»

    Источник: Бомбардир

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    12.11.2023 19:50
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