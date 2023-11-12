Ловчев дал совет «Спартаку» насчет Абаскаля, упомянув Зарему и Бескова

Не поленился. За время правления Лёни и его эскортницы (С 2004 года и до августа 2022 года) в Спартаке работали главными тренерами:
1. Невио Скала (2004), 2. Александр Старков (2004–2006), 3. Владимир Федотов (2006–2007), 4. Станислав Черчесов (2007–2008), 5. Микаэль Лаудруп (2008–2009), 6. Валерий Карпин (2009–2012, 2012–2014), 7. Унаи Эмери (2012), 8. Дмитрий Гунько (2014), 9. Дмитрий Гунько (2014), 10. Мурат Якин (2014–2015), 11. Дмитрий Аленичев (2015–2016), 12. Массимо Каррера (2016–2018), 13. Олег Кононов (2018-2019), 14. Доменико Тедеско (2019-2021), 15. Руй Витория (2021-2021), 16. Паоло Ваноли (2021-2022), 17. Гильермо Абаскаль с 10 июня 2022 года. 18. - ???
P.S. У хряков вопросы есть?
Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался о ситуации в клубе. Он призвал не увольнять главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Дайте поработать человеку полноценный сезон, а не «огрызки» какие-то! Знаете, сколько тренеров сменилось в красно-белой команде за время правления Леонида Федуна? Семнадцать! Немыслимое дело. Еще на смех всему футбольному миру там правила ничего не смыслящая в игре супруга Федуна Зарема Салихова.
Простой пример. Вряд ли у кого-то вызывает сомнение квалификация действительно великого тренера Константина Бескова. Так во, даже с ним мы, спартаковцы, шли на пятых-шестых позициях в чемпионате Первой лиги, куда команда вылетела из высшей лиги. Только во втором круге наверстали отставание, показали достойную игру, вернувшись в класс сильнейших команд Союза», – вспомнил Ловчев.
- У Абаскаля в «Спартаке» 2-й сезон.
- Команда идет в РПЛ 7-й.
- У испанца контракт до 2025 года.
Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?