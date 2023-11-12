Ловчев дал совет «Спартаку» насчет Абаскаля, упомянув Зарему и Бескова

Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался о ситуации в клубе. Он призвал не увольнять главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Дайте поработать человеку полноценный сезон, а не «огрызки» какие-то! Знаете, сколько тренеров сменилось в красно-белой команде за время правления Леонида Федуна? Семнадцать! Немыслимое дело. Еще на смех всему футбольному миру там правила ничего не смыслящая в игре супруга Федуна Зарема Салихова.

Простой пример. Вряд ли у кого-то вызывает сомнение квалификация действительно великого тренера Константина Бескова. Так во, даже с ним мы, спартаковцы, шли на пятых-шестых позициях в чемпионате Первой лиги, куда команда вылетела из высшей лиги. Только во втором круге наверстали отставание, показали достойную игру, вернувшись в класс сильнейших команд Союза», – вспомнил Ловчев.

У Абаскаля в «Спартаке» 2-й сезон.

Команда идет в РПЛ 7-й.

У испанца контракт до 2025 года.

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?