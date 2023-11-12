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    • Ловчев дал совет «Спартаку» насчет Абаскаля, упомянув Зарему и Бескова

    Ловчев дал совет «Спартаку» насчет Абаскаля, упомянув Зарему и Бескова

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался о ситуации в клубе. Он призвал не увольнять главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Дайте поработать человеку полноценный сезон, а не «огрызки» какие-то! Знаете, сколько тренеров сменилось в красно-белой команде за время правления Леонида Федуна? Семнадцать! Немыслимое дело. Еще на смех всему футбольному миру там правила ничего не смыслящая в игре супруга Федуна Зарема Салихова.

    Простой пример. Вряд ли у кого-то вызывает сомнение квалификация действительно великого тренера Константина Бескова. Так во, даже с ним мы, спартаковцы, шли на пятых-шестых позициях в чемпионате Первой лиги, куда команда вылетела из высшей лиги. Только во втором круге наверстали отставание, показали достойную игру, вернувшись в класс сильнейших команд Союза», – вспомнил Ловчев.

    • У Абаскаля в «Спартаке» 2-й сезон.
    • Команда идет в РПЛ 7-й.
    • У испанца контракт до 2025 года.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Rucriminal.info

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    12.11.2023 15:14
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +20670

      ilichkadr 12 ноября, 19:44

      Не поленился. За время правления Лёни и его эскортницы (С 2004 года и до августа 2022 года) в Спартаке работали главными тренерами:

      1. Невио Скала (2004), 2. Александр Старков (2004–2006), 3. Владимир Федотов (2006–2007), 4. Станислав Черчесов (2007–2008), 5. Микаэль Лаудруп (2008–2009), 6. Валерий Карпин (2009–2012, 2012–2014), 7. Унаи Эмери (2012), 8. Дмитрий Гунько (2014), 9. Дмитрий Гунько (2014), 10. Мурат Якин (2014–2015), 11. Дмитрий Аленичев (2015–2016), 12. Массимо Каррера (2016–2018), 13. Олег Кононов (2018-2019), 14. Доменико Тедеско (2019-2021), 15. Руй Витория (2021-2021), 16. Паоло Ваноли (2021-2022), 17. Гильермо Абаскаль с 10 июня 2022 года. 18. - ???

      P.S. У хряков вопросы есть?

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      Рейтинг: +2062

      rac531 12 ноября, 17:57

      ЛОВЧЕВУ 0 ИМПОТЕНТУ И РОГОНОСЦУ

      ТРЕНЕРЫ КОМАНД С 2011-2022
      «СПАРТАК» 11
      «ДИНАМО» 13
      «ЛОКОМОТИВ» 17

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      Рейтинг: +20670

      ilichkadr > rac531 12 ноября, 19:25

      Каррера был 14-м в новейшей истории. 22 октября 2018 года «Спартак» объявил об отставке Массимо Карреры с поста главного тренера команды.
      После макаронника в силах сосчитать последующих варягов, а rac531?

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      Рейтинг: +6739

      fakeid > rac531 12 ноября, 19:39

      «СПАРТАК» с 2011 года поменял 11 тренеров)
      «Локомотив» поменял 17 тренеров
      «Динамо» поменяло 12 тренеров
      «Зенит» поменял 12 тренеров

      от последнего утверждения я сильно поржал. а, главное, интересно, какая же падла это утверждала? напомнить тебе, даун?

      https://bombardir.ru/news/685694

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      Рейтинг: +20670

      ilichkadr > fakeid 12 ноября, 19:45

      Да там похоже белочка посетила товарисча.............

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      Рейтинг: +2062

      rac531 > ilichkadr 14 ноября, 14:10

      РЕНЕРЫ «СПАРТАК»а
      2011-2022
      1. Валерий Карпин
      2. Унаи Эмери
      3. Валерий Карпин
      4. Дмитрий Гунько 2,5 месяца
      5. Мурат Якин
      6. Дмитрий Аленичев
      7. Массимо Карера
      8. Олег Кононов
      9. Доменико Тедеско
      10. Руй Виттория
      11. Ваньоли
      12. Абаскаль

      Эмери подсидел Карпин, Карреру, и Тедеску затравили также, как травят Абаскаля

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      Рейтинг: +20670

      ilichkadr > rac531 14 ноября, 16:41

      Ловчев имел в виду время правления Лёни и его эскортницы (С 2004 года и до августа 2022 года) .
      12 + 5 (1. Невио Скала (2004), 2. Александр Старков (2004–2006), 3. Владимир Федотов (2006–2007), 4. Станислав Черчесов (2007–2008), 5. Микаэль Лаудруп (2008–2009)) = 17.

      P.S. Кто кого затравил/отравил, подсидел/отсидел/высидел............ хрен разберёшься..............

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      Рейтинг: +25324

      DOCTOR PENALTY 12 ноября, 17:23

      Да хоть 47 тренеров поменяй, хоть 2-х, но если они все будут"абаскали", то увы... ((((((

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    • ...
      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная 12 ноября, 17:11

      Ловчев, а сколько тренеров сменилось в других клубах за этот период.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1189

      edw7777 > шахта Заполярная 12 ноября, 17:15

      Меньше!

      3
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      Рейтинг: +39

      голлевацнен 12 ноября, 16:57

      Эта девка закончила футбольную академию во Франции, да и по суте не может быть дурой, раз Федуну свою пису смогла на уши натянуть.

      1
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      ...
      Рейтинг: +20670

      ilichkadr > голлевацнен 12 ноября, 18:42

      "девка закончила футбольную академию во Франции"?
      Ты ещё скажи, что девка выступала за молодёжную команду журнала "Плейбой" и была её капитаном.
      P.S. Для особо тупых Салихова получила диплом МВА факультета футбола в университете Барселоны.

      0
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      ...
      Рейтинг: +39

      голлевацнен > ilichkadr 12 ноября, 23:07

      Эта девка мать пятерых детей, но при этом искренне любит футбол. Ну и диплом-таже хрень, только в профиль. А ты просто безмозглый отсосок.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1746

      Taps 12 ноября, 16:50

      Писец Ловчему. Скоро братки подъедут.
      Надо же правду- матку пи здануть !!!
      " Еще на смех всему футбольному миру там правила ничего не смыслящая в игре девка Федуна Зарема Салихова."

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3098

      ScarlettOgusania 12 ноября, 16:45

      под постом бывшего ветерана дырнамо отписались одни педробуржцы, злыдни вы, никакого уважения к заслуженному пенсу!(( про Зарему правильно сказал, какому идиоту в здравом уме может прийти на ум советовать на пост тренера картофана?))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид 12 ноября, 16:23

      Сейчас Серафимычу (ветерану Спартака между прочим ) прилетит от секты . Он же покусился на "святую" для них "персону" .
      Даааа , не повезло .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 12 ноября, 16:17

      А не ты ли Ловчев шептал Зареме что говорить надо) больно уж похожи ваши мысли))

      1
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      ...
      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > TIMOTHY 12 ноября, 16:57

      А тебе наверно с детского садика шепчут, уж больно мысли похожи.

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > шахта Заполярная 12 ноября, 18:01

      Не суди по себе крот

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      Рейтинг: +8031

      Semenycch 12 ноября, 16:15

      Ловчев говорит все верно. И Бесков однозначно Великий тренер!

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