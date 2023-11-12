Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев дал совет «Спартаку» насчет Абаскаля, упомянув Зарему и Бескова

Ловчев дал совет «Спартаку» насчет Абаскаля, упомянув Зарему и Бескова

12 ноября 2023, 15:14
15

Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался о ситуации в клубе. Он призвал не увольнять главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Дайте поработать человеку полноценный сезон, а не «огрызки» какие-то! Знаете, сколько тренеров сменилось в красно-белой команде за время правления Леонида Федуна? Семнадцать! Немыслимое дело. Еще на смех всему футбольному миру там правила ничего не смыслящая в игре супруга Федуна Зарема Салихова.

Простой пример. Вряд ли у кого-то вызывает сомнение квалификация действительно великого тренера Константина Бескова. Так во, даже с ним мы, спартаковцы, шли на пятых-шестых позициях в чемпионате Первой лиги, куда команда вылетела из высшей лиги. Только во втором круге наверстали отставание, показали достойную игру, вернувшись в класс сильнейших команд Союза», – вспомнил Ловчев.

  • У Абаскаля в «Спартаке» 2-й сезон.
  • Команда идет в РПЛ 7-й.
  • У испанца контракт до 2025 года.

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

Еще по теме:
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне 1
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже 18
Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» 8
Источник: Rucriminal.info
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Бесков Константин Абаскаль Гильермо Ловчев Евгений Салихова Зарема
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Эном айс
1699793791
Понеслась.) Попугая лишили кормушки. Теперича , ничем не чураясь , аж "всех святых выносит". Жека , главное в жизни не корм, а принципы его умеренного потребления. Иначе до белой воды диарея замучает.
Ответить
ilichkadr
1699794436
Женя, за время правления Леонида Федуна и его эскортницы, Спартак побил все мыслимые и не мыслимые рекорды. Так что аукаться будет ещё долго............
Ответить
ScarlettOgusania
1699796732
под постом бывшего ветерана дырнамо отписались одни педробуржцы, злыдни вы, никакого уважения к заслуженному пенсу!(( про Зарему правильно сказал, какому идиоту в здравом уме может прийти на ум советовать на пост тренера картофана?))
Ответить
Taps
1699797008
Писец Ловчему. Скоро братки подъедут. Надо же правду- матку пи здануть !!! " Еще на смех всему футбольному миру там правила ничего не смыслящая в игре девка Федуна Зарема Салихова."
Ответить
голлевацнен
1699797465
Эта девка закончила футбольную академию во Франции, да и по суте не может быть дурой, раз Федуну свою пису смогла на уши натянуть.
Ответить
шахта Заполярная
1699798282
Ловчев, а сколько тренеров сменилось в других клубах за этот период.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1699799016
Да хоть 47 тренеров поменяй, хоть 2-х, но если они все будут"абаскали", то увы... ((((((
Ответить
ilichkadr
1699807448
Не поленился. За время правления Лёни и его эскортницы (С 2004 года и до августа 2022 года) в Спартаке работали главными тренерами: 1. Невио Скала (2004), 2. Александр Старков (2004–2006), 3. Владимир Федотов (2006–2007), 4. Станислав Черчесов (2007–2008), 5. Микаэль Лаудруп (2008–2009), 6. Валерий Карпин (2009–2012, 2012–2014), 7. Унаи Эмери (2012), 8. Дмитрий Гунько (2014), 9. Дмитрий Гунько (2014), 10. Мурат Якин (2014–2015), 11. Дмитрий Аленичев (2015–2016), 12. Массимо Каррера (2016–2018), 13. Олег Кононов (2018-2019), 14. Доменико Тедеско (2019-2021), 15. Руй Витория (2021-2021), 16. Паоло Ваноли (2021-2022), 17. Гильермо Абаскаль с 10 июня 2022 года. 18. - ??? P.S. У хряков вопросы есть?
Ответить
Главные новости
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
Вчера, 23:54
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
Вчера, 23:41
2
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Фейеноорда» в Лиге чемпионов
Вчера, 23:27
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
7
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
Вчера, 22:59
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
Вчера, 22:49
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
7
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
3
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
7
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Вчера, 15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
Вчера, 15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
Вчера, 15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
Вчера, 15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
Вчера, 14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
Вчера, 14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
Вчера, 14:00
4
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
Вчера, 13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
Вчера, 13:46
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+