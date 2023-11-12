Примера. «Реал» разгромил «Валенсию» (5:1) и приблизился к лидеру, у Родриго 2+2

«Реал» в 13-м туре Примеры крупно обыграл «Валенсию». Родриго поучаствовал в четырех голах.

Винисиус оформил дубль.

Мадридцы отстают от лидирующей «Жироны» на два очка. «Валенсия» опустилась на девятое место.

У «Реала» в сезоне одно поражение. «Валенсия» прервала пятиматчевую беспроигрышную серию.

«Валенсия» не побеждает «Реал» в Мадриде с 2008 года.

Испания. Примера. 13-й тур

Реал – Валенсия – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Карвахаль, 3; 2:0 – Винисиус, 42; 3:0 – Винисиус, 49; 4:0 – Родриго, 50; 5:0 – Родриго, 84; 5:1 – Дуро, 88.

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