Сафонов высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство

Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов допустил чемпионство клуба в этом сезоне.

«Я не думал о таблице, просто выходили и играли. Прошло только 15 матчей – впереди столько же. О каком чемпионстве вы говорите? Мы понимаем, где находимся. Наверное, в этом году шанс на чемпионство есть», – сказал вратарь.

В 15-м туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

Краснодарцы лидируют с 2-очковым отрывом.

У «Краснодара» 0 титулов в истории.

Актриса фильмов для взрослых приходит в мир спорта: ее видео посмотрели более полумиллиарда раз, а теперь собеседует Губерниев

Тур РПЛ в разгаре: ставьте на главные матчи с бонусом до 17000₽!