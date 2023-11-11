Сафонов высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство

Помнится после первых туров все говорили:"Вот сыиграют с Локо и Спараком, вот и посмотрим, потом разговор о чемпионстве как то притих, а к концу первого круга опять началось, вот с Динамо, ЦСКА , Зенитом сыграют, вот тогда и посмотрим, какой это чемпион и на каком месте они будут. Ну всё, все отмазки первого круга закончились. Предлагаю засчитать Краснодар чемпионом первого круга, а чемпиона ЧР23-24 выбирать весной.
Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов допустил чемпионство клуба в этом сезоне.
«Я не думал о таблице, просто выходили и играли. Прошло только 15 матчей – впереди столько же. О каком чемпионстве вы говорите? Мы понимаем, где находимся. Наверное, в этом году шанс на чемпионство есть», – сказал вратарь.
- В 15-м туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).
- Краснодарцы лидируют с 2-очковым отрывом.
- У «Краснодара» 0 титулов в истории.
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