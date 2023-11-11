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    Сафонов высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство

    Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов допустил чемпионство клуба в этом сезоне.

    «Я не думал о таблице, просто выходили и играли. Прошло только 15 матчей – впереди столько же. О каком чемпионстве вы говорите? Мы понимаем, где находимся. Наверное, в этом году шанс на чемпионство есть», – сказал вратарь.

    • В 15-м туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).
    • Краснодарцы лидируют с 2-очковым отрывом.
    • У «Краснодара» 0 титулов в истории.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.11.2023 22:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2801

      Январь 59 12 ноября, 08:51

      Помнится после первых туров все говорили:"Вот сыиграют с Локо и Спараком, вот и посмотрим, потом разговор о чемпионстве как то притих, а к концу первого круга опять началось, вот с Динамо, ЦСКА , Зенитом сыграют, вот тогда и посмотрим, какой это чемпион и на каком месте они будут. Ну всё, все отмазки первого круга закончились. Предлагаю засчитать Краснодар чемпионом первого круга, а чемпиона ЧР23-24 выбирать весной.

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 11 ноября, 23:49

      У вас каждый год шансы! Но отбиваться в концовке игры лидеру рпл некрасиво

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > TIMOTHY 12 ноября, 00:10

      вот и вонь появился

      0
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      Рейтинг: +193

      BVG4 > TIMOTHY 12 ноября, 00:29

      Ну-ну, посмотрим как завтра поросня загибать вас будет! Красиво или нет один из аутсайдеров РПЛ должен сам понять и принять....

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > BVG4 12 ноября, 07:49

      Спартак без судей ноль,сам загнётся

      0
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      Рейтинг: +2801

      Январь 59 > TIMOTHY 12 ноября, 09:08

      В прошлом сезоне Ростов до 26го тура был вторым. А закончили на какаком месте? В этом сезоне сколько раз Ростов вёл 2:0, а победу упускал? Моги быть в числе лидеров, а где реально? Да отбиваться не красиво, однако проигрывать 3:2, ведя в счёте 0:2 не просто не красиво, а полное уродство. Прежде чем ругать Быков, на Ростов посмотри.

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      Рейтинг: +193

      BVG4 > TIMOTHY 13 ноября, 15:55

      Дык ить судейка вроде и судил не прдвзято даже в ворота хряков пенку назначил, а крючкохвостые все равно загнули дважы жовто-сыньих. Ну не сказать, что КРАСИВО, но все же....

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      Рейтинг: +2346

      Бриг 11 ноября, 23:00

      Есть, конечно. Огромные шансы.

      1
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      Рейтинг: +1664

      k611 11 ноября, 22:49

      Время покажет. Играть ещё долго.

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