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Сафонов высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство

11 ноября 2023, 22:41
6

Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов допустил чемпионство клуба в этом сезоне.

«Я не думал о таблице, просто выходили и играли. Прошло только 15 матчей – впереди столько же. О каком чемпионстве вы говорите? Мы понимаем, где находимся. Наверное, в этом году шанс на чемпионство есть», – сказал вратарь.

  • В 15-м туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).
  • Краснодарцы лидируют с 2-очковым отрывом.
  • У «Краснодара» 0 титулов в истории.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (6)
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k611
1699732154
Время покажет. Играть ещё долго.
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Бриг
1699732847
Есть, конечно. Огромные шансы.
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Январь 59
1699768290
Помнится после первых туров все говорили:"Вот сыиграют с Локо и Спараком, вот и посмотрим, потом разговор о чемпионстве как то притих, а к концу первого круга опять началось, вот с Динамо, ЦСКА , Зенитом сыграют, вот тогда и посмотрим, какой это чемпион и на каком месте они будут. Ну всё, все отмазки первого круга закончились. Предлагаю засчитать Краснодар чемпионом первого круга, а чемпиона ЧР23-24 выбирать весной.
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