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    Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

    • Краснодарцы забили первыми.
    • У «Зенита» забил Матео Кассьерра.
    • «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

    «В первом тайме была тяжeлая позиционная игра с минимумом моментов. Во втором тайме играли острее, чем в первом. Старались, но, к сожалению, пропустили. Забили, потом ещe создавали моменты. Второй тайм был лучше с нашей стороны. Но в целом тяжeлая игра против организованной команды. Хотели, но не получилось.

    Я согласен, что «Краснодар» до гола играл надeжно абсолютно. Почти без моментов. После гола Эдуарда Сперцяна мы играли лучше», – сказал Семак.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.11.2023 22:24
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1258

      JIEGEHDA 12 ноября, 08:51

      Не обьясняй ему . Я вроде сказал . Выпускают СВИНОВА и Литвинова ошиблись оба пропустили проиграли с Уралом . Пруцев уже гол с Пари привёз . Соболь в важном матче красную получил и пропустил дерби с ЦСКА. Зобнина Джикию сами ненавидят мол тренера провожают . А тут о Русских в составе хочет . Какие русские? Не те ли русские которые с Кенией играли в теннис ? И чуть не проиграли?

      0
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      Рейтинг: +5509

      neveldomha 12 ноября, 00:00

      Все что увидел, Зенит сильнее Краснодара. Футбол играют 90 минут + добавленное. Краснодар, на жилах, смог продержаться 80. А дальше будет хуже. Игра с Уралом в Екатеринбурге в экстремальных условиях, шансов остаться на первом месте ноль.

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      Рейтинг: +2346

      Бриг 11 ноября, 22:58

      Обычно: кто выиграл 1-й круг, тот -чемпион. Чтобы Зенит выиграл этот чемпионат нужно чудо. И большое везение - чтобы Краснодар проигрывал. Это вряд ли.

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      Рейтинг: +2162

      DMитрий > Бриг 12 ноября, 02:06

      Обычное, постоянное или любая другая константа в какой-то момент времени меняет вектор и результат, поэтому отпусти приметы, предрассудки, статистику и др. "факторы результата", и насладись чемпионатом, тура я думаю примерно до 22 максимум. Если у Краснодара и будет шанс на возвращение в гонку но только победой в 24-ом.

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      Рейтинг: +1258

      JIEGEHDA > Бриг 12 ноября, 08:47

      Краснодар хорош но всё ещё зелёный . Когда Краснодар забил гол у них появилось столько свободного места и Сперцян и Ивич знали и говорили выйди и держать оборону выше . А Игроки испугались . Испугались пропустить и сели вниз. А зенит почувствовал и начал играть. Как только Зенит начал реально играть и хотеть прям забить Краснодар поплыл. Хотя с их скоростью атакой , тупо ждать осечки и добить .

      0
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      Рейтинг: +1258

      JIEGEHDA > Бриг 12 ноября, 08:48

      А по поводу чемпионства ну бред полный . Там из команды даже в это не верят скорее всего. Краснодар устал . Причем сильно.

      0
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      Рейтинг: +342

      ЗаЖиМ 11 ноября, 22:37

      Жаль, что быки не удержали **** после гола...

      1
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 11 ноября, 22:27

      Злость берёт, что Семак настроил команду на осторожную игру, пока не пропустили. Эта ничья на совести тренера. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +4334

      raritet > ПалкоВводецъ (returned) 11 ноября, 22:52

      Понятно , что желания не совпадают с возможностями нашей команды. Но с другой, риск еще дальше отпустить лидера. Нужно ведь признать , что бычки- лидер РПЛ. Но есть и плюсы , в тени лидера спокойнее. Впереди еще столько игр. Будем надеяться . Главное, не терять на дистанции.

      3
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      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > raritet 11 ноября, 23:35

      Вы русских игроков не потеряйте на дистанции, а то сегодня в основе вышло 2 (!!!). Офигеть

      1
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      ...
      Рейтинг: +5509

      neveldomha > Алексей З 12 ноября, 00:02

      А сколько испанцев выходят в основе Реала?

      2
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > neveldomha 12 ноября, 00:13

      А вы уже на гейевропу ровняетесь ?
      На лету переодеваетесь.
      Никогда не пропадёте,

      0
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      Рейтинг: +2162

      DMитрий > ПалкоВводецъ (returned) 12 ноября, 01:52

      А где ты увидел "осторожную" игру? Ту что Семак строил в первые годы, когда играли в ЛЧ, да это было явно. В данном матче я вот увидел организованную оборонную игру со стороны Краснодара, которую просто так было не взломать. В игре в которой можно получить при малейшей ошибке или как это произошло. Против нас играл такой же тактически грамотный тренер, работающий на результат в данный момент, как это делал Сережа в первые годы у руля. Залети из всех возможностей ещё 1,2 и разговор был бы другой, но игра та же!!! Иногда надо быть объективным.

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