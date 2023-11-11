Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»

Не обьясняй ему . Я вроде сказал . Выпускают СВИНОВА и Литвинова ошиблись оба пропустили проиграли с Уралом . Пруцев уже гол с Пари привёз . Соболь в важном матче красную получил и пропустил дерби с ЦСКА. Зобнина Джикию сами ненавидят мол тренера провожают . А тут о Русских в составе хочет . Какие русские? Не те ли русские которые с Кенией играли в теннис ? И чуть не проиграли?
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).
- Краснодарцы забили первыми.
- У «Зенита» забил Матео Кассьерра.
- «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.
«В первом тайме была тяжeлая позиционная игра с минимумом моментов. Во втором тайме играли острее, чем в первом. Старались, но, к сожалению, пропустили. Забили, потом ещe создавали моменты. Второй тайм был лучше с нашей стороны. Но в целом тяжeлая игра против организованной команды. Хотели, но не получилось.
Я согласен, что «Краснодар» до гола играл надeжно абсолютно. Почти без моментов. После гола Эдуарда Сперцяна мы играли лучше», – сказал Семак.
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