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Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»

11 ноября 2023, 22:24
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

  • Краснодарцы забили первыми.
  • У «Зенита» забил Матео Кассьерра.
  • «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

«В первом тайме была тяжeлая позиционная игра с минимумом моментов. Во втором тайме играли острее, чем в первом. Старались, но, к сожалению, пропустили. Забили, потом ещe создавали моменты. Второй тайм был лучше с нашей стороны. Но в целом тяжeлая игра против организованной команды. Хотели, но не получилось.

Я согласен, что «Краснодар» до гола играл надeжно абсолютно. Почти без моментов. После гола Эдуарда Сперцяна мы играли лучше», – сказал Семак.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Семак Сергей
Комментарии (7)
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ЗаЖиМ
1699731458
Жаль, что быки не удержали **** после гола...
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Бриг
1699732718
Обычно: кто выиграл 1-й круг, тот -чемпион. Чтобы Зенит выиграл этот чемпионат нужно чудо. И большое везение - чтобы Краснодар проигрывал. Это вряд ли.
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neveldomha
1699736406
Все что увидел, Зенит сильнее Краснодара. Футбол играют 90 минут + добавленное. Краснодар, на жилах, смог продержаться 80. А дальше будет хуже. Игра с Уралом в Екатеринбурге в экстремальных условиях, шансов остаться на первом месте ноль.
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JIEGEHDA
1699768290
Не обьясняй ему . Я вроде сказал . Выпускают СВИНОВА и Литвинова ошиблись оба пропустили проиграли с Уралом . Пруцев уже гол с Пари привёз . Соболь в важном матче красную получил и пропустил дерби с ЦСКА. Зобнина Джикию сами ненавидят мол тренера провожают . А тут о Русских в составе хочет . Какие русские? Не те ли русские которые с Кенией играли в теннис ? И чуть не проиграли?
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