Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

Краснодарцы забили первыми.

У «Зенита» забил Матео Кассьерра.

«Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

«В первом тайме была тяжeлая позиционная игра с минимумом моментов. Во втором тайме играли острее, чем в первом. Старались, но, к сожалению, пропустили. Забили, потом ещe создавали моменты. Второй тайм был лучше с нашей стороны. Но в целом тяжeлая игра против организованной команды. Хотели, но не получилось.

Я согласен, что «Краснодар» до гола играл надeжно абсолютно. Почти без моментов. После гола Эдуарда Сперцяна мы играли лучше», – сказал Семак.

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