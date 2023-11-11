Шевченко назвал форварда, за игрой которого ему нравится следить

Экс-нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, игра какого современного форварда ему нравится.

«Из нападающих, которые сейчас играют, мне очень нравится Мбаппе. Он всегда в поиске, следит за игрой, наблюдает за соперником и ищет свой шанс.

Килиан очень быстрый, но что делает его эффективным, так это качество его движений, тот факт, что он может пойти влево или вправо, и он может пробить с любой ноги, когда у него есть пространство», – заявил Шевченко.

Мбаппе стал третьим в голосовании за обладателя «Золотого мяча»-2023.

Он с 2017 года выступает за «ПСЖ».

Следующим летом француз может сменить команду, на него претендуют «Реал» и топ-клубы АПЛ.

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