Сергеев ответил, где мог работать вместо футбола

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, кем мог работать в родном Череповце.

«Кем бы я был в Череповце, если бы не футбол и хоккей? Если работа, то на заводе. У нас большинство идeт работать туда, потому что больше нигде таких хороших зарплат не платят.

Какая зарплата на заводе «Северсталь» у рабочего? Думаю, от 70 до 100 тысяч. Это хорошая зарплата для Череповца», – сказал Сергеев.