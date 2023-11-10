Сергеев ответил, где мог работать вместо футбола

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, кем мог работать в родном Череповце.
«Кем бы я был в Череповце, если бы не футбол и хоккей? Если работа, то на заводе. У нас большинство идeт работать туда, потому что больше нигде таких хороших зарплат не платят.
Какая зарплата на заводе «Северсталь» у рабочего? Думаю, от 70 до 100 тысяч. Это хорошая зарплата для Череповца», – сказал Сергеев.
- У Ивана 10 голов в сезоне.
- Он пришел в «Зенит» в 2022 году из «Крыльев Советов».
- 28-летний Сергеев стоит 5 миллионов евро.
Источник: ютуб-канал «СБГ Шоу»