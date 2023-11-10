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    Сергеев ответил, где мог работать вместо футбола

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, кем мог работать в родном Череповце.

    «Кем бы я был в Череповце, если бы не футбол и хоккей? Если работа, то на заводе. У нас большинство идeт работать туда, потому что больше нигде таких хороших зарплат не платят.

    Какая зарплата на заводе «Северсталь» у рабочего? Думаю, от 70 до 100 тысяч. Это хорошая зарплата для Череповца», – сказал Сергеев.

    • У Ивана 10 голов в сезоне.
    • Он пришел в «Зенит» в 2022 году из «Крыльев Советов».
    • 28-летний Сергеев стоит 5 миллионов евро.

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    Источник: ютуб-канал «СБГ Шоу»

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    10.11.2023 16:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5455

      Ziklop 10 ноября, 19:27

      запомнился мне Череповец дымом труб заводских, это заводище.
      играл с череповецкими инженерами в преф пулю расписывали всю ночь, как водится под горячительное, но всё было давно, в прошлом веке.

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