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    Месси рассказал, кто из «десяток» вдохновлял его в детстве

    Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси сказал, кто был для него примером для подражания.

    «Для нас, аргентинцев, 10-й номер – по-настоящему особенный. Когда ты говоришь о «десятке», автоматически вспоминаешь о Марадоне.

    Еще мне очень нравился Аймар, его стиль игры. Если не считать Марадону, который был на другом уровне, то именно Пабло был тем, кем я восхищался», – заявил Месси.

    • Аймар с 2018 года входит в тренерский штаб сборной Аргентины.
    • В декабре 2022-го аргентинцы выиграли ЧМ, Месси стал лучшим игроком турнира.
    • 30 октября форвард получил 8-й «Золотой мяч».

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    Источник: Marca

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    10.11.2023 00:23
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