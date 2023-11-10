Месси рассказал, кто из «десяток» вдохновлял его в детстве

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси сказал, кто был для него примером для подражания.

«Для нас, аргентинцев, 10-й номер – по-настоящему особенный. Когда ты говоришь о «десятке», автоматически вспоминаешь о Марадоне.

Еще мне очень нравился Аймар, его стиль игры. Если не считать Марадону, который был на другом уровне, то именно Пабло был тем, кем я восхищался», – заявил Месси.

Аймар с 2018 года входит в тренерский штаб сборной Аргентины.

В декабре 2022-го аргентинцы выиграли ЧМ, Месси стал лучшим игроком турнира.

30 октября форвард получил 8-й «Золотой мяч».

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