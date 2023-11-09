Погребняк задался вопросом о работе Аршавина в «Зените»

Понеслась, сейчас мАсковские, будут нам объяснять нам, как надо воспитывать своих и правильно играть.
Разбирайтесь в своей куче говна(срамтак), клубом, не поворачивается язык назвать!
Бывший форвард сборной России и «Зенита» Павел Погребняк рассказал, что нужно делать петербургскому клубу для увеличения числа своих воспитанников в составе.
«Что меня с «Зенитом» связывает? История. Чемпионский коридор. Скучаю по тем временам.
Сейчас в «Зените» мало россиян – что делать? Растить. Для чего Андрей Сергеич [Аршавин] возглавляет молодежную группу? Есть хорошие ребята, но конкуренцию с бразильцами тяжело выдерживать. Есть аренды – Химки, Томск, Калининград», – сказал Погребняк.
- Андрей Аршавин занимает пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита».
- Петербургский клуб занимает второе место в РПЛ с 29 очками после 14 матчей.