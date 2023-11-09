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    Погребняк задался вопросом о работе Аршавина в «Зените»

    Бывший форвард сборной России и «Зенита» Павел Погребняк рассказал, что нужно делать петербургскому клубу для увеличения числа своих воспитанников в составе.

    «Что меня с «Зенитом» связывает? История. Чемпионский коридор. Скучаю по тем временам.

    Сейчас в «Зените» мало россиян – что делать? Растить. Для чего Андрей Сергеич [Аршавин] возглавляет молодежную группу? Есть хорошие ребята, но конкуренцию с бразильцами тяжело выдерживать. Есть аренды – Химки, Томск, Калининград», – сказал Погребняк.

    • Андрей Аршавин занимает пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита».
    • Петербургский клуб занимает второе место в РПЛ с 29 очками после 14 матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.11.2023 14:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 21 час назад

      Понеслась, сейчас мАсковские, будут нам объяснять нам, как надо воспитывать своих и правильно играть.
      Разбирайтесь в своей куче говна(срамтак), клубом, не поворачивается язык назвать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 21 час назад

      Дерево, а высказался верно, надо отдавать в аренду, но куда, да в тот же Ленинградец

      0
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      Рейтинг: +6579

      Enter2006 21 час назад

      Потому что он там для галочки, как и Семак. Не будет второго Аршавина формата 2008, если молодежью занимается Аршавин. ( Как фаны самого Зенита мне объясняли, что это хлопотно и долго, растить молодёжь, а победы нужны сейчас. Т.ч. сольём бабла на очередного Бразильца или стран близ лежащих...

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