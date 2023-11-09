Погребняк задался вопросом о работе Аршавина в «Зените»

Бывший форвард сборной России и «Зенита» Павел Погребняк рассказал, что нужно делать петербургскому клубу для увеличения числа своих воспитанников в составе.

«Что меня с «Зенитом» связывает? История. Чемпионский коридор. Скучаю по тем временам.

Сейчас в «Зените» мало россиян – что делать? Растить. Для чего Андрей Сергеич [Аршавин] возглавляет молодежную группу? Есть хорошие ребята, но конкуренцию с бразильцами тяжело выдерживать. Есть аренды – Химки, Томск, Калининград», – сказал Погребняк.

Андрей Аршавин занимает пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита».

Петербургский клуб занимает второе место в РПЛ с 29 очками после 14 матчей.

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