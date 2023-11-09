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Погребняк задался вопросом о работе Аршавина в «Зените»

9 ноября 2023, 14:09
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Бывший форвард сборной России и «Зенита» Павел Погребняк рассказал, что нужно делать петербургскому клубу для увеличения числа своих воспитанников в составе.

«Что меня с «Зенитом» связывает? История. Чемпионский коридор. Скучаю по тем временам.

Сейчас в «Зените» мало россиян – что делать? Растить. Для чего Андрей Сергеич [Аршавин] возглавляет молодежную группу? Есть хорошие ребята, но конкуренцию с бразильцами тяжело выдерживать. Есть аренды – Химки, Томск, Калининград», – сказал Погребняк.

  • Андрей Аршавин занимает пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита».
  • Петербургский клуб занимает второе место в РПЛ с 29 очками после 14 матчей.

Новая игра: сможете отгадать футболиста по размытому фото за 6 попыток?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Погребняк Павел
Комментарии (1)
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Enter2006
1699529725
Потому что он там для галочки, как и Семак. Не будет второго Аршавина формата 2008, если молодежью занимается Аршавин. ( Как фаны самого Зенита мне объясняли, что это хлопотно и долго, растить молодёжь, а победы нужны сейчас. Т.ч. сольём бабла на очередного Бразильца или стран близ лежащих...
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