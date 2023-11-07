Колумбийские военные отвели войска для освобождения отца Диаса

Полковник колумбийской армии Джованни Монтаньес сообщил, что отряд, состоящий из около 200 солдат, которые участвовали в поисках отца колумбийского вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса, вернулся в Барранкас.
«Люди, которые участвовали в поисковых операциях в поле и на работали на блокпостах, были отозваны. Сейчас они вернулись в Барранкас, и мы можем заявить, что территория свободна от наступательной операции», – сказал Монтаньес.
- Ранее в повстанческой группировке «Армия национального освобождения», похитившей отца Диаса, заявили, что не могут отпустить заложника из-за продолжающихся на территории военных действий.
- В воскресенье «Ливерпуль» на выезде со счетом 1:1 сыграл вничью с «Лутоном». 26-летний Диас отличился на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.
Источник: The Athletic