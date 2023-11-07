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    • Колумбийские военные отвели войска для освобождения отца Диаса

    Колумбийские военные отвели войска для освобождения отца Диаса

    Полковник колумбийской армии Джованни Монтаньес сообщил, что отряд, состоящий из около 200 солдат, которые участвовали в поисках отца колумбийского вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса, вернулся в Барранкас.

    «Люди, которые участвовали в поисковых операциях в поле и на работали на блокпостах, были отозваны. Сейчас они вернулись в Барранкас, и мы можем заявить, что территория свободна от наступательной операции», – сказал Монтаньес.

    • Ранее в повстанческой группировке «Армия национального освобождения», похитившей отца Диаса, заявили, что не могут отпустить заложника из-за продолжающихся на территории военных действий.
    • В воскресенье «Ливерпуль» на выезде со счетом 1:1 сыграл вничью с «Лутоном». 26-летний Диас отличился на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

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    Источник: The Athletic

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    07.11.2023 18:03
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