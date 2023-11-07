Карпин объяснил отсутствие Алексея Миранчука и Захаряна в составе сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о возможных изменениях в списке футболистов, вызванных в национальную команду для подготовки к товарищескому матчу с Кубой.

«Список максимально приближенный к финальному. Впереди еще один тур в РПЛ и во французской Лиге, откуда вызваны Головин и Кузяев, так что изменения еще возможны.

Алексей Миранчук и Арсен Захарян не приглашены на сбор из-за отсутствия у них игровой практики? Да, конечно. Тренерский штаб внимательно следит за Алексеем и Арсеном, надеемся, что к следующему сбору оба игрока будут стабильно выступать за свои клубы.

Каким будет график подготовки команды к матчу со сборной Кубы? 13 ноября все футболисты должны собраться в Новогорске, где проведем первый этап подготовки. А уже 18 ноября вылетаем в Волгоград», – сказал Карпин.