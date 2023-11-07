Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Карпин объяснил отсутствие Алексея Миранчука и Захаряна в составе сборной России

    Карпин объяснил отсутствие Алексея Миранчука и Захаряна в составе сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о возможных изменениях в списке футболистов, вызванных в национальную команду для подготовки к товарищескому матчу с Кубой.

    «Список максимально приближенный к финальному. Впереди еще один тур в РПЛ и во французской Лиге, откуда вызваны Головин и Кузяев, так что изменения еще возможны.

    Алексей Миранчук и Арсен Захарян не приглашены на сбор из-за отсутствия у них игровой практики? Да, конечно. Тренерский штаб внимательно следит за Алексеем и Арсеном, надеемся, что к следующему сбору оба игрока будут стабильно выступать за свои клубы.

    Каким будет график подготовки команды к матчу со сборной Кубы? 13 ноября все футболисты должны собраться в Новогорске, где проведем первый этап подготовки. А уже 18 ноября вылетаем в Волгоград», – сказал Карпин.

    • Сборная сыграет товарищеский матч в Волгограде с Кубой 20 ноября.
    • Он пройдет на «Волгоград Арене» и начнется в 19:30 мск.

    Новости по теме
    Лунев получил травму колена в матче Лиги Европы
    Мостовой ответил, уволят ли Карпина из «Ростова» в случае поражения от «Спартака» 19
    Экс-форвард сборной России Ари обратился к Карпину 4
    Источник: Официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2023 15:36
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2470

      Fialet 7 ноября, 19:32

      Лучше бы объяснил, нахера опять симулянта Каловина вызвал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner 7 ноября, 17:12

      Валера, а ведь если твоя сбродная ПРОИГРАЕТ Кубе, ты ведь все равно В ОТСТАВКУ с поста главного тренера сборной уйдешь!!! БАБЛО то капает и тебе пофиг, выигрывает команда или проигрывает. И как играет твоя сборная тебе пофиг. Потому как от результата игры твоя карьера НИКАК НЕ ЗАВИСИТ...(((((((((((((((((((((((((((((

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+