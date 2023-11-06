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    Будущий форвард «Реала» повторил достижение Роналдо

    Нападающий «Палмейраса» Эндрик, права на которого выкупил «Реал», впервые вызван в сборную Бразилии.

    Его пригласили для подготовки к ноябрьским матчам с Колумбией (16.11) и Аргентиной (21.11).

    17-летнего футболиста не вызывали в бразильскую сборную на протяжении 30 лет.

    В 1993 году в таком возрасте в национальной команде Бразилии оказался Роналдо, выигравший в будущем чемпионат мира и два «Золотых мяча».

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    Источник: TD Más

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    06.11.2023 23:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2157

      ItalianFootball 7 ноября, 10:44

      "17-летнего футболиста не вызывали в бразильскую сборную на протяжении 30 лет." Я от таких формулировок только улыбаюсь. Мастера пера и клавиатуры!

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