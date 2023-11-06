Будущий форвард «Реала» повторил достижение Роналдо

Нападающий «Палмейраса» Эндрик, права на которого выкупил «Реал», впервые вызван в сборную Бразилии.

Его пригласили для подготовки к ноябрьским матчам с Колумбией (16.11) и Аргентиной (21.11).

17-летнего футболиста не вызывали в бразильскую сборную на протяжении 30 лет.

В 1993 году в таком возрасте в национальной команде Бразилии оказался Роналдо, выигравший в будущем чемпионат мира и два «Золотых мяча».

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