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Будущий форвард «Реала» повторил достижение Роналдо

6 ноября 2023, 23:22
1

Нападающий «Палмейраса» Эндрик, права на которого выкупил «Реал», впервые вызван в сборную Бразилии.

Его пригласили для подготовки к ноябрьским матчам с Колумбией (16.11) и Аргентиной (21.11).

17-летнего футболиста не вызывали в бразильскую сборную на протяжении 30 лет.

В 1993 году в таком возрасте в национальной команде Бразилии оказался Роналдо, выигравший в будущем чемпионат мира и два «Золотых мяча».

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Источник: TD Más
Бразилия. Серия А Испания. Примера Бразилия Реал Палмейрас Эндрик
Комментарии (1)
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ItalianFootball
1699343074
"17-летнего футболиста не вызывали в бразильскую сборную на протяжении 30 лет." Я от таких формулировок только улыбаюсь. Мастера пера и клавиатуры!
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