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    • Защитник «Спартака»: «Я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль»

    Защитник «Спартака»: «Я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль»

    Никита Чернов высказался об игре Александра Головина в составе «Монако» и его перспективах перейти в более статусную команду.

    Защитник «Спартака» выступал вместе с хавбеком монегасков за ЦСКА.

    – Головин – один из лучших игроков чемпионата Франции. Пора ему идти на повышение?

    – Он опять забил – порадуемся. А про повышение – это, конечно, дело Саши. Я тоже часто спрашиваю у него про это, но он чувствует себя в «Монако» лидером, иногда выходит с капитанской повязкой.

    Саша – основополагающий игрок, который многое решает на поле, и то, сколько он забивает и ассистирует в последних играх, доказывает это.

    – Ты говорил, что мечтаешь отправить Головина в «Ливерпуль». Он готов к этому?

    – На самом деле, я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль». Если прибавит, то поедет туда – не обязательно в «Ливерпуль», можно и в любую другую команду.

    Ему по силам играть в чемпионате Англии или Германии, но все равно это должен быть его выбор. Мы можем говорить: «Сань, давай, езжай-езжай». А он, советуясь с семьей или агентами, будет искать лучшее место для продолжения карьеры, где будет прогрессировать.

    • В матче с «Брестом» Головин забил и отдал голевую передачу.
    • Он вошел в символическую сборную 11-го тура Лиги 1 по версии L'Equipe в 4-й раз за сезон.

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    Источник: Sport24

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    06.11.2023 15:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +84

      bashnat013 7 ноября, 06:05

      Нужны вы в Ливерпуле???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 6 ноября, 16:23

      Тоже хочу в Ливерпуль съездить) давайте я отвезу Головина)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3636

      alefreddy 6 ноября, 16:10

      кто бы тебя Никита пристроил куда нибудь

      1
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