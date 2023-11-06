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  • Защитник «Спартака»: «Я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль»

Защитник «Спартака»: «Я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль»

6 ноября 2023, 15:15
2

Никита Чернов высказался об игре Александра Головина в составе «Монако» и его перспективах перейти в более статусную команду.

Защитник «Спартака» выступал вместе с хавбеком монегасков за ЦСКА.

– Головин – один из лучших игроков чемпионата Франции. Пора ему идти на повышение?

– Он опять забил – порадуемся. А про повышение – это, конечно, дело Саши. Я тоже часто спрашиваю у него про это, но он чувствует себя в «Монако» лидером, иногда выходит с капитанской повязкой.

Саша – основополагающий игрок, который многое решает на поле, и то, сколько он забивает и ассистирует в последних играх, доказывает это.

– Ты говорил, что мечтаешь отправить Головина в «Ливерпуль». Он готов к этому?

– На самом деле, я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль». Если прибавит, то поедет туда – не обязательно в «Ливерпуль», можно и в любую другую команду.

Ему по силам играть в чемпионате Англии или Германии, но все равно это должен быть его выбор. Мы можем говорить: «Сань, давай, езжай-езжай». А он, советуясь с семьей или агентами, будет искать лучшее место для продолжения карьеры, где будет прогрессировать.

  • В матче с «Брестом» Головин забил и отдал голевую передачу.
  • Он вошел в символическую сборную 11-го тура Лиги 1 по версии L'Equipe в 4-й раз за сезон.

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако ЦСКА Чернов Никита Головин Александр
Комментарии (2)
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alefreddy
1699276238
кто бы тебя Никита пристроил куда нибудь
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bashnat013
1699326357
Нужны вы в Ливерпуле???
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