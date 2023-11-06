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    • Комментатор Андронов назвал ближайшего соперника сборной России «абсолютным футбольным дном»

    Комментатор Андронов назвал ближайшего соперника сборной России «абсолютным футбольным дном»

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов оценил выбор ближайшего соперника сборной России.

    • 20 ноября россияне примут в Волгограде Кубу.
    • Кубинцы только 1 раз участвовали в ЧМ.
    • Их самый дорогой игрок стоит 350 тысяч евро.

    «Россия сыграет с Кубой. В Волгограде… У нас в квизовой команде есть мем «*** [нафига], а главное, зачем?».

    Куба – абсолютное футбольное дно. Там этот вид спорта даже в десять самых популярных не входит. Зачем?

    Сборная – всегда проблема для клубов. Травмы возможны, а если тяжeлые? И всe это ради Кубы?

    Я не против (а даже за!) чтобы сборная играла. Но есть нюансы. Зачем, ну правда? Игра в Волгограде, непонятно с кем… Да лучше с клубом было бы сыграть, с тем же «Зенитом», – написал Андронов.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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    06.11.2023 01:27
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1100

      FCSpartakM 6 ноября, 12:22

      То есть игра с Кенией его не заставляла задавать такие вопросы?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner 6 ноября, 11:43

      Валерина СБРОДНАЯ и этому "дну" игру запросто сольёт!!!...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7110

      Давид59 6 ноября, 10:42

      Кстати, хорошая идея. Сборная ищет сильных соперников. Так есть минимум десяток клубов РПЛ, которые не слабее сборной. Почему надо футбольных карликов искать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      ALEXMAN888 6 ноября, 08:49

      А, кто такой Андронов?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +709

      Alemann 6 ноября, 07:44

      Абсолютное футбольное дно, которое обыграет сбродную России, и выяснится, что настоящее футбольное дно - это наша сбродная.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner > Alemann 6 ноября, 11:44

      А чего тут выяснять то? ВАЛЕРИНА сборная и есть ДНИЩЕ!!!...(((

      0
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      Рейтинг: +2797

      serglider 6 ноября, 05:23

      Ежу понятно, что это даже не решение РФС, тут для власть держащих важна не спортивная состовляющая игры сборной, а политическая, что не смотря на все санкции российский спорт существует и ему есть с кем играть на мировой спортивной арене.

      2
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > serglider 6 ноября, 06:16

      Поэтому он и бывший,потому что не понимает элементарного!

      0
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