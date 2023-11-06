Комментатор Андронов назвал ближайшего соперника сборной России «абсолютным футбольным дном»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов оценил выбор ближайшего соперника сборной России.
- 20 ноября россияне примут в Волгограде Кубу.
- Кубинцы только 1 раз участвовали в ЧМ.
- Их самый дорогой игрок стоит 350 тысяч евро.
«Россия сыграет с Кубой. В Волгограде… У нас в квизовой команде есть мем «*** [нафига], а главное, зачем?».
Куба – абсолютное футбольное дно. Там этот вид спорта даже в десять самых популярных не входит. Зачем?
Сборная – всегда проблема для клубов. Травмы возможны, а если тяжeлые? И всe это ради Кубы?
Я не против (а даже за!) чтобы сборная играла. Но есть нюансы. Зачем, ну правда? Игра в Волгограде, непонятно с кем… Да лучше с клубом было бы сыграть, с тем же «Зенитом», – написал Андронов.
Источник: телеграм-канал Алексея Андронова