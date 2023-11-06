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  • Комментатор Андронов назвал ближайшего соперника сборной России «абсолютным футбольным дном»

Комментатор Андронов назвал ближайшего соперника сборной России «абсолютным футбольным дном»

6 ноября 2023, 01:27
5

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов оценил выбор ближайшего соперника сборной России.

  • 20 ноября россияне примут в Волгограде Кубу.
  • Кубинцы только 1 раз участвовали в ЧМ.
  • Их самый дорогой игрок стоит 350 тысяч евро.

«Россия сыграет с Кубой. В Волгограде… У нас в квизовой команде есть мем «*** [нафига], а главное, зачем?».

Куба – абсолютное футбольное дно. Там этот вид спорта даже в десять самых популярных не входит. Зачем?

Сборная – всегда проблема для клубов. Травмы возможны, а если тяжeлые? И всe это ради Кубы?

Я не против (а даже за!) чтобы сборная играла. Но есть нюансы. Зачем, ну правда? Игра в Волгограде, непонятно с кем… Да лучше с клубом было бы сыграть, с тем же «Зенитом», – написал Андронов.

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Источник: телеграм-канал Алексея Андронова
Россия. Премьер-лига Россия Куба
Комментарии (5)
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serglider
1699237412
Ежу понятно, что это даже не решение РФС, тут для власть держащих важна не спортивная состовляющая игры сборной, а политическая, что не смотря на все санкции российский спорт существует и ему есть с кем играть на мировой спортивной арене.
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Alemann
1699245880
Абсолютное футбольное дно, которое обыграет сбродную России, и выяснится, что настоящее футбольное дно - это наша сбродная.
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ALEXMAN888
1699249782
А, кто такой Андронов?
Ответить
Давид59
1699256570
Кстати, хорошая идея. Сборная ищет сильных соперников. Так есть минимум десяток клубов РПЛ, которые не слабее сборной. Почему надо футбольных карликов искать?
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FCSpartakM
1699262559
То есть игра с Кенией его не заставляла задавать такие вопросы?
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