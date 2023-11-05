Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Пари НН», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Зделар, Роша, Мойзес, Гайич, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

Главный тренер: Владимир Федотов

«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Каккоев, Гоцук, Трошечкин, Боселли, Эссьен, Калинский, Стоцкий, Зе Турбо.

Главный тренер: Сергей Юран

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча ЦСКА – «Пари НН»