Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Пари НН», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 16:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Зделар, Роша, Мойзес, Гайич, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.
Главный тренер: Владимир Федотов
«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Каккоев, Гоцук, Трошечкин, Боселли, Эссьен, Калинский, Стоцкий, Зе Турбо.
Главный тренер: Сергей Юран
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча ЦСКА – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»