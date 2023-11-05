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    • ЦСКА – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2023

    ЦСКА – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Пари НН», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 16:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Зделар, Роша, Мойзес, Гайич, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

    Главный тренер: Владимир Федотов

    «Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Каккоев, Гоцук, Трошечкин, Боселли, Эссьен, Калинский, Стоцкий, Зе Турбо.

    Главный тренер: Сергей Юран

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча ЦСКА – «Пари НН»

    ЦСКА-Пари НН смотреть онлайн 5 ноября

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2023 11:31
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