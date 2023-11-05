Речь Федотова перед ЦСКА после волевой победы над «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обратился к команде в раздевалке после победы над «Пари НН» (3:2) в 12-м туре РПЛ.

«Парни, вот это футбол во всех его проявлениях. Слава богу, мы не растерялись. Мы ещe раз говорим, что у нас есть дух, есть мастерство и есть желание двигаться по турнирной таблице вверх. Поэтому с победой, браво!» – сказал Федотов футболистам.