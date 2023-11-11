ЭСК РФС признала ошибку в пользу «Пари НН» в игре с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку арбитру Владимиру Москалеву, который обслуживал матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Пари НН» (3:2).

В ЭСК обращался столичный клуб с просьбой разобрать момент с засчитанным голом нижегородцев на 33-й минуте.

Комиссия признала ошибочным решение Москалева и его помощников, поскольку мяч вышел за боковую линию перед взятием ворот.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, мяч покинул игровое поле через боковую линию в атакующей фазе команды «Пани НН», предшествовавшей взятию ворот команды ЦСКА.

Ассистент судьи из-за неправильного движения в данной ситуации не смог определить данный факт и разрешил продолжить игру.

Основываясь на всех доступных ракурсах видеопросмотра этой ситуации, ВАР не смог найти четких доказательств очевидной ошибки ассистента и, в соответствии с протоколом ВАР, не стал вмешиваться», – говорится в разъяснении РФС.