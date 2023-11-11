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    ЭСК РФС признала ошибку в пользу «Пари НН» в игре с ЦСКА

    Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку арбитру Владимиру Москалеву, который обслуживал матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Пари НН» (3:2).

    В ЭСК обращался столичный клуб с просьбой разобрать момент с засчитанным голом нижегородцев на 33-й минуте.

    Комиссия признала ошибочным решение Москалева и его помощников, поскольку мяч вышел за боковую линию перед взятием ворот.

    «Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, мяч покинул игровое поле через боковую линию в атакующей фазе команды «Пани НН», предшествовавшей взятию ворот команды ЦСКА.

    Ассистент судьи из-за неправильного движения в данной ситуации не смог определить данный факт и разрешил продолжить игру.

    Основываясь на всех доступных ракурсах видеопросмотра этой ситуации, ВАР не смог найти четких доказательств очевидной ошибки ассистента и, в соответствии с протоколом ВАР, не стал вмешиваться», – говорится в разъяснении РФС.

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    Источник: сайт РФС

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    11.11.2023 15:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1141

      FCSpartakM 11 ноября, 16:20

      если было бы 2-2 сказали бы, что все ок

      1
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      Рейтинг: +178

      witalik 11 ноября, 15:37

      Счет 3:2 в пользу ЦСКА, можно и извиниться...

      2
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