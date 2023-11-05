«Реал» выступил с официальным заявлением по Мбаппе

Пресс-служба «Реала» отреагировала на слухи о переговорах с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«В связи с информацией, недавно опубликованной различными СМИ относительно предполагаемых переговоров между игроком Килианом Мбаппе и нашим клубом, «Реал Мадрид» хотел бы заявить, что эта информация категорически ложна и что никаких подобных переговоров не проводилось ни с одним игроком, принадлежащим «ПСЖ», – написали испанцы.

Мадридцы больше года пытаются подписать Мбаппе.

Он самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).

В недавнем голосовании на «Золотой мяч» Мбаппе занял 3-е место.

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