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«Реал» выступил с официальным заявлением по Мбаппе

5 ноября 2023, 01:50

Пресс-служба «Реала» отреагировала на слухи о переговорах с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«В связи с информацией, недавно опубликованной различными СМИ относительно предполагаемых переговоров между игроком Килианом Мбаппе и нашим клубом, «Реал Мадрид» хотел бы заявить, что эта информация категорически ложна и что никаких подобных переговоров не проводилось ни с одним игроком, принадлежащим «ПСЖ», – написали испанцы.

  • Мадридцы больше года пытаются подписать Мбаппе.
  • Он самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
  • В недавнем голосовании на «Золотой мяч» Мбаппе занял 3-е место.

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Источник: официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
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