Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Глушаков высказался о товарищеском матче России и Кубы

    Денис Глушаков поддержал проведение товарищеской встречи между сборными России и Кубы.

    «Для нас каждый соперник хорош. Сборная России нигде сейчас не играет, а нужно играть со всеми, не отказываться.

    Безусловно, хорошо, что матч пройдет в Волгограде. В этом городе любят футбол, жаль, что там нет команды в РПЛ.

    Хорошая идея провести матч именно там. В любом случае хорошо, что матч будет.

    У нас любят писать, когда сборная выигрывает, а когда проигрывает – еще больше пишут. Только положительная сторона, что товарищеская игра будет», – сказал Глушаков.

    • Россия примет Кубу 20 ноября.
    • Состав россиян в 91 раз дороже, чем у соперника.

    Новости по теме
    Глушаков назвал тренера, на которого он будет похож 4
    Глушаков озвучил условие для расторжения контракта со «Спартаком» из Костромы
    Глушаков отреагировал на слухи про конфликты внутри «Спартака» 11
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2023 11:51
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11853

      alex1951 4 ноября, 12:04

      Да пусть играют с кем хотят,когда хотят...
      Ни жарко ,ни холодно....
      Монголы тоже ничего,и еще непальцы,не пальцем сделанные)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > alex1951 4 ноября, 13:26

      Я знаю игры будут
      В России спорту цвесть
      Пока что на планете
      Еще изгои есть ... (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11853

      alex1951 > VVM1964 4 ноября, 14:32

      Вопрос вопросов.
      Почто Россия страдает?
      Мало было Гражданский *****,мало было Великой Отечественной,а теперь санкции,куда приплюсовали футбол...
      Безрадостно как то...и конца не видно....
      Нет,не спорю ,кто то очень даже в шоколаде.....
      А вообщем все не так ребята...все не так!(((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11853

      alex1951 > alex1951 4 ноября, 14:34

      Затерли ,,WAR,, хотя Гражданская так и называлась.....
      Короче,маразм проник и на Бомбу...

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+