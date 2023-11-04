Глушаков высказался о товарищеском матче России и Кубы

Денис Глушаков поддержал проведение товарищеской встречи между сборными России и Кубы.

«Для нас каждый соперник хорош. Сборная России нигде сейчас не играет, а нужно играть со всеми, не отказываться.

Безусловно, хорошо, что матч пройдет в Волгограде. В этом городе любят футбол, жаль, что там нет команды в РПЛ.

Хорошая идея провести матч именно там. В любом случае хорошо, что матч будет.

У нас любят писать, когда сборная выигрывает, а когда проигрывает – еще больше пишут. Только положительная сторона, что товарищеская игра будет», – сказал Глушаков.