Глушаков высказался о товарищеском матче России и Кубы

Да пусть играют с кем хотят,когда хотят...
Ни жарко ,ни холодно....
Монголы тоже ничего,и еще непальцы,не пальцем сделанные)))
Денис Глушаков поддержал проведение товарищеской встречи между сборными России и Кубы.
«Для нас каждый соперник хорош. Сборная России нигде сейчас не играет, а нужно играть со всеми, не отказываться.
Безусловно, хорошо, что матч пройдет в Волгограде. В этом городе любят футбол, жаль, что там нет команды в РПЛ.
Хорошая идея провести матч именно там. В любом случае хорошо, что матч будет.
У нас любят писать, когда сборная выигрывает, а когда проигрывает – еще больше пишут. Только положительная сторона, что товарищеская игра будет», – сказал Глушаков.
- Россия примет Кубу 20 ноября.
- Состав россиян в 91 раз дороже, чем у соперника.