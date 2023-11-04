Состав сборной России в 91 раз дороже Кубы

Кто то из наших спартаковских комментаторов правильно написал, что чем такой матч проводить, лучше бы кубковый сыграли.
Сборная России 20 ноября проведет товарищеский матч против Кубы.
Transfermarkt оценивает состав России в 146 миллионов евро, Кубы – в 1,6 миллиона. Разница – в 91 раз.
Самый дорогой футболист Кубы – нападающий «Депортиво Саприссы» (Коста-Рика) Луис Парадела. Он стоит 350 тысяч евро.
- Куба занимает 169-е место в рейтинге ФИФА.
- Команда только 1 раз участвовала в чемпионате мира – в 1938 году.
- Куба на последнем Золотом кубке КОНКАКАФ не вышла из группы.