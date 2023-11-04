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    Состав сборной России в 91 раз дороже Кубы

    Сборная России 20 ноября проведет товарищеский матч против Кубы.

    Transfermarkt оценивает состав России в 146 миллионов евро, Кубы – в 1,6 миллиона. Разница – в 91 раз.

    Самый дорогой футболист Кубы – нападающий «Депортиво Саприссы» (Коста-Рика) Луис Парадела. Он стоит 350 тысяч евро.

    • Куба занимает 169-е место в рейтинге ФИФА.
    • Команда только 1 раз участвовала в чемпионате мира – в 1938 году.
    • Куба на последнем Золотом кубке КОНКАКАФ не вышла из группы.

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    Источник: Transfermarkt

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    04.11.2023 00:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 4 ноября, 08:01

      Кто то из наших спартаковских комментаторов правильно написал, что чем такой матч проводить, лучше бы кубковый сыграли.

      0
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      Рейтинг: +3664

      Axe111 4 ноября, 07:43

      Очередная гениальная информация!!!!

      0
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