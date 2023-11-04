Состав сборной России в 91 раз дороже Кубы

Сборная России 20 ноября проведет товарищеский матч против Кубы.

Transfermarkt оценивает состав России в 146 миллионов евро, Кубы – в 1,6 миллиона. Разница – в 91 раз.

Самый дорогой футболист Кубы – нападающий «Депортиво Саприссы» (Коста-Рика) Луис Парадела. Он стоит 350 тысяч евро.