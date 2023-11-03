Ловчев дал совет «Спартаку» насчет нового тренера

Бывший спартаковец Евгений Ловчев считает, что следующим тренером команды должен стать россиянин.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года.

В прошлом сезоне под его руководством красно-белые завоевали бронзовые медали.

Сейчас команда занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

«По поводу будущего Гильермо Абаскаля: идет постоянный разговор о том, что надо убирать. Я вспоминаю – при, разумеется, поправке на уровень и личность тренера – то, как в 77-м мы со «Спартаком» играли в первой лиге с Константином Ивановичем Бесковым. Первый круг притирались, шло довольно тяжело, закончили, по-моему, на 5-м месте. Если бы это было сейчас, Бескова бы уволили точно. Но тогда доверили, понимали, что нужно время – и в итоге все сложилось хорошо.

У меня вызывает удивление, что раз за разом «Спартак» берет иностранцев, и в большинстве случае все заканчивается одним и тем же – разочарованием от работы, увольнением с последующей неустойкой. Лишь несколько исключений из правил.

Тогда, в этой ситуации, стоит рассмотреть российский рынок. Понимаю, что не всем нравится кандидатура Станислава Черчесова, но он умеет работать, добиваться результата.

Есть Валерий Карпин, он тоже обсуждается. Есть Игорь Шалимов, который сейчас свободен и имеет опыт, играл и у Бескова, и у Олега Романцева. Его «Краснодар» играл в комбинационный, зрелищный футбол – то, о чем мы говорим применительно к «Спартаку». Кандидатура Абаскаля при назначении – это аргументация дайте человеку попробовать. Человека брали, зная только то, что он работал в «Базеле» и у него Федор Чалов. Ну вот даем пробовать. Так лучше своим давать пробовать, пусть наши развиваются.

А что делать сейчас? Вариант простой, на мой взгляд, и он выбран – пусть работает, может, что-то и получится. Если вы не можете привезти человека уровня Фабио Капелло как синоним результата, пусть Абаскаль дорабатывает. А если тренера брать такого же уровня, как пока Абаскаль, то лучше возьмите своего», – написал Ловчев.