Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчев дал совет «Спартаку» насчет нового тренера

3 ноября 2023, 17:08
11

Бывший спартаковец Евгений Ловчев считает, что следующим тренером команды должен стать россиянин.

  • Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года.
  • В прошлом сезоне под его руководством красно-белые завоевали бронзовые медали.
  • Сейчас команда занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

«По поводу будущего Гильермо Абаскаля: идет постоянный разговор о том, что надо убирать. Я вспоминаю – при, разумеется, поправке на уровень и личность тренера – то, как в 77-м мы со «Спартаком» играли в первой лиге с Константином Ивановичем Бесковым. Первый круг притирались, шло довольно тяжело, закончили, по-моему, на 5-м месте. Если бы это было сейчас, Бескова бы уволили точно. Но тогда доверили, понимали, что нужно время – и в итоге все сложилось хорошо.

У меня вызывает удивление, что раз за разом «Спартак» берет иностранцев, и в большинстве случае все заканчивается одним и тем же – разочарованием от работы, увольнением с последующей неустойкой. Лишь несколько исключений из правил.

Тогда, в этой ситуации, стоит рассмотреть российский рынок. Понимаю, что не всем нравится кандидатура Станислава Черчесова, но он умеет работать, добиваться результата.

Есть Валерий Карпин, он тоже обсуждается. Есть Игорь Шалимов, который сейчас свободен и имеет опыт, играл и у Бескова, и у Олега Романцева. Его «Краснодар» играл в комбинационный, зрелищный футбол – то, о чем мы говорим применительно к «Спартаку». Кандидатура Абаскаля при назначении – это аргументация дайте человеку попробовать. Человека брали, зная только то, что он работал в «Базеле» и у него Федор Чалов. Ну вот даем пробовать. Так лучше своим давать пробовать, пусть наши развиваются.

А что делать сейчас? Вариант простой, на мой взгляд, и он выбран – пусть работает, может, что-то и получится. Если вы не можете привезти человека уровня Фабио Капелло как синоним результата, пусть Абаскаль дорабатывает. А если тренера брать такого же уровня, как пока Абаскаль, то лучше возьмите своего», – написал Ловчев.

Еще по теме:
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне 1
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже 18
Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» 8
Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
O-kolesov
1699023358
А вы вспомните Унаи Эмери, поработать не дали, с пеной у рта орали "Выгнать". А он потом три сезона подряд с Севильей брал кубок УЕФА. Делайте выводы.
Ответить
САДЫЧОК
1699023773
Мерзкий старикашка , завистливый и недалекого ума. Мостовой Кончальскис за деньги топят-а этот насмотрелся МатчТВ.
Ответить
matvei_72
1699023939
Что же все прицепились только к тренеру, почему никто к игрокам претензии не предьявляет...
Ответить
ivany4
1699026602
Аналогия с Бесковым прямая. Абаскаль возглавил клуб летом, после сезона клуб находился на 10 месте в РПЛ. Но уже осенью успешно стартовал в ЧР, и ЛЕ. По политическим мотивам не пустили в весеннюю часть ЛЕ. А по окончании сезона стал бронзовым призером. Этот сезон начал не плохо. Но в клубе начались перемены в связи со сменой хозяина. И почему то Абаскаль стал плохим. Сколько пишут о нем, не пишут о других тренерах в РПЛ. Почему все так озаботились тренером Спартака?? Ловчев, всегда ли у Бескова, Романцева, да и других тренеров все идет гладко?? Почему ты себе противоречишь? Умный задумается над ситуацией, а глупые будут нести охинею.
Ответить
Вомбат
1699027267
Правильно, если уж менять Абаскаля, то надо брать своего тренера. А если мужчин своих подходящих нет, можно взять Зарему Салихову. У нее много идей.
Ответить
zigbert
1699036913
Ловчев как всегда выдает оригинальное решение. Ставить тренером кого угодно лишь бы был свой. В выборе тренера противоречит своим же словам. Все эти разговоры по смене тренера в Спартаке нагнетают и без того напряженную ситуацию в команде. Абаскаль пока еще при деле, если его уволит руководство Спартака тогда и можно проводить подобные дебаты.
Ответить
Главные новости
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
22:38
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
22:12
1
Сафонов рассказал, как выиграл конкуренцию у Шевалье
21:57
1
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
21:48
2
Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Фейеноорд» в матче с 6 голами
21:39
1
Батраков сегодня дебютирует в Лиге чемпионов
20:55
6
ЦСКА получил предложение по Гонду
20:43
6
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
20:32
4
Еще два клуба Второй лиги могут прекратить существование
20:15
6
ФотоЭкс-защитник ЦСКА Бекао подписал контракт с московским клубом
19:47
1
Все новости
Все новости
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
20:43
6
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
7
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
2
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
4
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
3
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+