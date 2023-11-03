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    Ловчев дал совет «Спартаку» насчет нового тренера

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев считает, что следующим тренером команды должен стать россиянин.

    • Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года.
    • В прошлом сезоне под его руководством красно-белые завоевали бронзовые медали.
    • Сейчас команда занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

    «По поводу будущего Гильермо Абаскаля: идет постоянный разговор о том, что надо убирать. Я вспоминаю – при, разумеется, поправке на уровень и личность тренера – то, как в 77-м мы со «Спартаком» играли в первой лиге с Константином Ивановичем Бесковым. Первый круг притирались, шло довольно тяжело, закончили, по-моему, на 5-м месте. Если бы это было сейчас, Бескова бы уволили точно. Но тогда доверили, понимали, что нужно время – и в итоге все сложилось хорошо.

    У меня вызывает удивление, что раз за разом «Спартак» берет иностранцев, и в большинстве случае все заканчивается одним и тем же – разочарованием от работы, увольнением с последующей неустойкой. Лишь несколько исключений из правил.

    Тогда, в этой ситуации, стоит рассмотреть российский рынок. Понимаю, что не всем нравится кандидатура Станислава Черчесова, но он умеет работать, добиваться результата.

    Есть Валерий Карпин, он тоже обсуждается. Есть Игорь Шалимов, который сейчас свободен и имеет опыт, играл и у Бескова, и у Олега Романцева. Его «Краснодар» играл в комбинационный, зрелищный футбол – то, о чем мы говорим применительно к «Спартаку». Кандидатура Абаскаля при назначении – это аргументация дайте человеку попробовать. Человека брали, зная только то, что он работал в «Базеле» и у него Федор Чалов. Ну вот даем пробовать. Так лучше своим давать пробовать, пусть наши развиваются.

    А что делать сейчас? Вариант простой, на мой взгляд, и он выбран – пусть работает, может, что-то и получится. Если вы не можете привезти человека уровня Фабио Капелло как синоним результата, пусть Абаскаль дорабатывает. А если тренера брать такого же уровня, как пока Абаскаль, то лучше возьмите своего», – написал Ловчев.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    03.11.2023 17:08
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    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: +103008

      zigbert 3 ноября, 21:41

      Ловчев как всегда выдает оригинальное решение. Ставить тренером кого угодно лишь бы был свой. В выборе тренера противоречит своим же словам.
      Все эти разговоры по смене тренера в Спартаке нагнетают и без того напряженную ситуацию в команде. Абаскаль пока еще при деле, если его уволит руководство Спартака тогда и можно проводить подобные дебаты.

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      Рейтинг: +17243

      Алексей З 3 ноября, 19:26

      Только россиянин сможет наладить взаимоотношения в команде, поднять дисциплину и мотивировать ( найти слова в богатом русском языке ) игроков.
      Хотелось бы посмотреть на Шалимова , ну или Черчесова.

      0
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Алексей З 3 ноября, 20:26

      Ты с ума сошел) я хоть и не за спам но таких тренеришек не советую) давай Хохлова,талалая,аленя...из наших можно Калешина из Акрона или Юран...но не этих медиа

      0
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      Рейтинг: +17243

      Алексей З > TIMOTHY 3 ноября, 22:00

      Вот всех, тобой перечисленных ,порекомендуй в Ростов.
      Мы хоть и плохо играем , но всё время выше вас.
      Берите они лучшие.

      1
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Алексей З 3 ноября, 22:33

      Когда вы выиграли у Ростова в последний раз? Кубок не в счёт! Прежде чем писать думать не пробовал?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1951

      rac531 > Алексей З 5 ноября, 12:53

      "Хотелось бы посмотреть на Шалимова , ну или Черчесова."
      ИЗВОЛЬТЕ)

      В 2003 году возглавил «Уралан», который по итогам сезона вылетел из Премьер-лиги.

      С 13 сентября 2016 г. главный тренер «Краснодара». Был уволен 2 апреля 2018 г.

      30 сентября 2019 г. назначен на пост главного тренера «Ахмата».
      26 июля 2020 г. был уволен.

      10 августа 2021 г. стал главным тренером ФК «Урал».
      8 августа 2022 года был уволен.

      28 апреля 2023 г. стал советником спортивного блока участника Медийной футбольной лиги «Народная команда»
      СЛАВНЫЙ ТРЕНЕРСКИЙ ПУТЬ.

      0
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      Рейтинг: +13508

      Вомбат 3 ноября, 19:01

      Правильно, если уж менять Абаскаля, то надо брать своего тренера. А если мужчин своих подходящих нет, можно взять Зарему Салихову. У нее много идей.

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      Рейтинг: +1951

      rac531 > Вомбат 5 ноября, 12:54

      И кого же брать? Талалаева или Григряна?) А, может быть, Мостового?))

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      Рейтинг: +12138

      ivany4 3 ноября, 18:50

      Аналогия с Бесковым прямая.
      Абаскаль возглавил клуб летом, после сезона клуб находился на 10 месте в РПЛ. Но уже осенью успешно стартовал в ЧР, и ЛЕ. По политическим мотивам не пустили в весеннюю часть ЛЕ. А по окончании сезона стал бронзовым призером. Этот сезон начал не плохо. Но в клубе начались перемены в связи со сменой хозяина. И почему то Абаскаль стал плохим. Сколько пишут о нем, не пишут о других тренерах в РПЛ. Почему все так озаботились тренером Спартака?? Ловчев, всегда ли у Бескова, Романцева, да и других тренеров все идет гладко?? Почему ты себе противоречишь?
      Умный задумается над ситуацией, а глупые будут нести охинею.

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      Рейтинг: +1951

      rac531 > ivany4 5 ноября, 12:56

      В самом деле, разве не пора увольнять Точилина, Игнашевича, Деограсию, Ромащенко?

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    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 3 ноября, 18:36

      Берите Мостового, хуже точно не будет,ну и Зарема поможет,она же переживает за спам РБ, рыжебелые)

      1
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      Рейтинг: +13508

      Вомбат > TIMOTHY 3 ноября, 19:04

      Подчиняться Мостовому и помогать ему Зарема не будет. А вот командовать будет запросто. Заодно и Федуну добро будет, а то, небось, уже устал от нее, дома-то она его наверняка муштрует, пока самой заняться нечем.

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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > TIMOTHY 3 ноября, 20:13

      Мостового вы себе заберете, так как Карпин к нам уходит зимой.

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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > шахта Заполярная 3 ноября, 20:21

      Карпин ,хоть и спартаковец,не такой идиот как Юран например и прочие любители садо,ему в Ростове хорошо во всём!) Вряд-ли пойдет на экстрим)

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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > TIMOTHY 3 ноября, 20:30

      Не долго ждать, посмотрим кто в итоге будет идиотом.

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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > шахта Заполярная 3 ноября, 20:33

      Ну коль так то пусть идёт) помнишь как говорил генерал Лебедь,каждый баран носит свои рога! Жена уговорит может

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      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > шахта Заполярная 4 ноября, 00:13

      Твои сектанты меня оскорбили , обзывают по разному)) вот объясни мне почему сектанты сразу грубят и хамят! Сразу нападают) спам-2 приезжал в песчанку ростовской области играть,так ваши и там в селе отличились,что то разбили, взрослых женщин оскорбили матом...вас ненавидят все нормальные,а ненормальные со всей страны с вами

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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > TIMOTHY 4 ноября, 02:26

      А почему ты за собой не следишь, что сам пишешь. Вот ты и получаешь ответ. Не хами, не обзывай и все будет спокойно. Вот ты сейчас меня и других назвал сектантами, написал что нас везде не навидят нормальные, а нормальные это кто? Как ты это определяешь, и кто такие не нормальные в твоем понимании. Вот тогда у меня сложится о тебе мнение, к какой категории тебя отнести. Только не надо этого бла, бла, ответь по мужски

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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > шахта Заполярная 4 ноября, 17:05

      Отвечаю,сектанты это не оскорбление,а матом типа уе и в этом плане это оскорбление! Матом на личности переходя это стиль спартачей на любом ресурсе спортивном! Да ты и сам это знаешь отлично! Если ты не понял про что я написал,значит не хотел понять,и потому тема закрыта ! Ненормальные это те кому что то объяснять бесполезно,доказать тем более,таких везде хватает,но тушинские в авангарде! Они понимают только дубинки ростовского ОМОНА,и то не надолго я и сам наполовину сектант ростовский,почему наполовину,потому что я в отличие от ваших не ругаю своих и не оправдываю если играли плохо,не ищу виноватых в судьях и Газпроме..я молчу

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      Рейтинг: +1951

      rac531 > шахта Заполярная 5 ноября, 13:06

      А вот Карпина не надо(((((
      За пять сезонов запекомендовал себя интриганом, подсидевшим Лаудрупа и Эмери, а также бездумным транжирой)
      ДВЕСТИ СЕМЬЛЕСЯТ МИЛЛИОНОВ ЕВРО ПОТРАТИЛ НА ТРАНСФЕРЫ! И?((((

      А вот чужие и иностранцы:
      КАРРЕРА - золото, Суперкубок и бронза за два сезона)

      ТЕДЕСКО - серебро за полтора сезона, несмотря на хамство и издевательство со стороны ВСЕХ СМИ и НАЦИСТСКИЕ проклятия со стороны тренерского коруса

      ВАНОЛИ - кубок за полсезона

      АБАСКАЛЬ - за один сезон поднял команду с десятого на третье место, несмотря на хамство и издевательство со стороны ВСЕХ СМИ и НАЦИСТСКИЕ проклятия со стороны тренерского коруса

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      Рейтинг: +1951

      rac531 > TIMOTHY 5 ноября, 13:28

      Не уговорит и Слава Богу)
      Она ненавидит Россию и мечтает уехать в Европу)

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      Рейтинг: +1951

      rac531 > TIMOTHY 5 ноября, 13:39

      TIMOTHY: «вас ненавидят все нормальные, а ненормальные со всей страны с вами»

      Я люблю факты, а не домысли(( Как-никак я советский экономист-математик)
      Посещаемость матчей команд в гостях на 4.11.2023:
      Спартак………………………20 958
      Локомотив………….…...16 123
      Зенит………………………….15 213
      Или, может быть, в России большинство это ненормальные?)

      0
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      Рейтинг: +1951

      rac531 3 ноября, 18:19

      Ш А Л И М О В
      В 2003 году возглавил «Уралан», который по итогам сезона вылетел из Премьер-лиги.

      С 13 сентября 2016 г. главный тренер «Краснодара». Был уволен 2 апреля 2018 г.

      30 сентября 2019 г. назначен на пост главного тренера «Ахмата».
      26 июля 2020 г. был уволен.

      10 августа 2021 г. стал главным тренером ФК «Урал».
      8 августа 2022 года был уволен.

      28 апреля 2023 г. стал советником спортивного блока участника Медийной футбольной лиги «Народная команда»
      СЛАВНЫЙ ТРЕНЕРСКИЙ ПУТЬ.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +993

      matvei_72 3 ноября, 18:05

      Что же все прицепились только к тренеру, почему никто к игрокам претензии не предьявляет...

      8
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    • ...
      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК 3 ноября, 18:02

      Мерзкий старикашка , завистливый и недалекого ума.
      Мостовой Кончальскис за деньги топят-а этот насмотрелся МатчТВ.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1184

      O-kolesov 3 ноября, 17:55

      А вы вспомните Унаи Эмери, поработать не дали, с пеной у рта орали "Выгнать". А он потом три сезона подряд с Севильей брал кубок УЕФА. Делайте выводы.

      10
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      ...
      Рейтинг: +330

      bomilazdeshnii > O-kolesov 3 ноября, 18:44

      А Карпина со 2-го места. Странная система.

      2
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