Названа сумма долга «Рубина», из-за которого клубу запретили регистрацию игроков

Казанский «Рубин» задолжал тренеру Олегу Нечаеву вознаграждение за выход команды в РПЛ в размере 32 тысяч рублей, из-за чего на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков.

«Решение РФС на запрет на регистрацию новичков связано с заявлением тренера Олега Нечаева. Сообщаем, что «Рубин» погасил перед ним задолженность ещe до заседания палаты по разрешению споров. На самом заседании речь шла лишь о взыскании процентов за несвоевременную выплату дополнительного вознаграждения за выход команды в РПЛ. Эта сумма составляет 32 тысячи рублей.

Поскольку в этом году к «Рубину» уже применяли санкцию в виде запрета на регистрацию новичков, согласно регламенту, даже за небольшую задолженность палата применяет к клубам такую санкцию повторно. Как только клуб выплатит эту задолженность, запрет на регистрацию будет снят», – сообщили в пресс-службе «Рубина».