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    • Названа сумма долга «Рубина», из-за которого клубу запретили регистрацию игроков

    Названа сумма долга «Рубина», из-за которого клубу запретили регистрацию игроков

    Казанский «Рубин» задолжал тренеру Олегу Нечаеву вознаграждение за выход команды в РПЛ в размере 32 тысяч рублей, из-за чего на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков.

    «Решение РФС на запрет на регистрацию новичков связано с заявлением тренера Олега Нечаева. Сообщаем, что «Рубин» погасил перед ним задолженность ещe до заседания палаты по разрешению споров. На самом заседании речь шла лишь о взыскании процентов за несвоевременную выплату дополнительного вознаграждения за выход команды в РПЛ. Эта сумма составляет 32 тысячи рублей.

    Поскольку в этом году к «Рубину» уже применяли санкцию в виде запрета на регистрацию новичков, согласно регламенту, даже за небольшую задолженность палата применяет к клубам такую санкцию повторно. Как только клуб выплатит эту задолженность, запрет на регистрацию будет снят», – сообщили в пресс-службе «Рубина».

    • Палата РФС по разрешению споров запретила казанскому клубу регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.
    • Запрет на регистрацию новичков может быть снять с казанцев в случае исполнения обязательств перед Нечаевым.

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    Источник: «РИА Новости»

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    03.11.2023 07:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +103008

      zigbert 3 ноября, 15:04

      Неужели нельзя было уладить эту проблему в кратчайшие сроки. Сумма то совсем пустяковая.

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