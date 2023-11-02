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  • Зырянов назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ – это не «Краснодар»

Зырянов назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ – это не «Краснодар»

2 ноября 2023, 22:00
5

Константин Зырянов высказался о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

По его мнению, у «Зенита» по-прежнему нет конкурентов в РПЛ.

«О слабом старте «Зенита», думаю, должен говорить тренер «Зенита». Он уже говорил, что невозможно всe время побеждать. Всe логично. Где-то оступается команда, а где-то потом набирает.

Кто главный соперник «Зенита» в этом сезоне? Как и всегда – только «Зенит». Я уже много раз говорил об этом. Если они постоянно будут играть в полную силу, у них не будет соперников в чемпионате России», – заявил Зырянов.

  • «Зенит» набрал 26 очков в 13 турах РПЛ.
  • Команда идет на 2-м месте в таблице лиги, отставая от лидера на 2 очка.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Зырянов Константин
Комментарии (5)
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Enter2006
1698953929
Пока в верхушке страны "кооператив озеро" и подобные, это продолжится не один год.
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Empers100--google
1698982173
Посмотрите как посыпался СКА в этом году? Будет жаль если тоже самое будет и с Зенитом.
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Исмо
1698996034
Конечно, всё в руках говнопрома((((
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Январь 59
1698998362
Зенит может проиграть только сам себе. На всех остальных он смотрит надменно и с принебрежением. Не будем торопить время. Через10 дней закончится первый круг, ещё через месяц осенний отрезок чемпионата, в ЗТО посмотрим, кто и от кого уйдёт, кого и кто усилит. А всем специалистам по предсказаниям, советую поставить ставку по крупному, а не болтать ерундой.
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