Зырянов назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ – это не «Краснодар»

Константин Зырянов высказался о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

По его мнению, у «Зенита» по-прежнему нет конкурентов в РПЛ.

«О слабом старте «Зенита», думаю, должен говорить тренер «Зенита». Он уже говорил, что невозможно всe время побеждать. Всe логично. Где-то оступается команда, а где-то потом набирает.

Кто главный соперник «Зенита» в этом сезоне? Как и всегда – только «Зенит». Я уже много раз говорил об этом. Если они постоянно будут играть в полную силу, у них не будет соперников в чемпионате России», – заявил Зырянов.

«Зенит» набрал 26 очков в 13 турах РПЛ.

Команда идет на 2-м месте в таблице лиги, отставая от лидера на 2 очка.

Российский футбол в разгаре: ставьте на главные матчи с бонусом до 17000₽