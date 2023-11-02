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    • Зырянов назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ – это не «Краснодар»

    Зырянов назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ – это не «Краснодар»

    Константин Зырянов высказался о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

    По его мнению, у «Зенита» по-прежнему нет конкурентов в РПЛ.

    «О слабом старте «Зенита», думаю, должен говорить тренер «Зенита». Он уже говорил, что невозможно всe время побеждать. Всe логично. Где-то оступается команда, а где-то потом набирает.

    Кто главный соперник «Зенита» в этом сезоне? Как и всегда – только «Зенит». Я уже много раз говорил об этом. Если они постоянно будут играть в полную силу, у них не будет соперников в чемпионате России», – заявил Зырянов.

    • «Зенит» набрал 26 очков в 13 турах РПЛ.
    • Команда идет на 2-м месте в таблице лиги, отставая от лидера на 2 очка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.11.2023 22:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 3 ноября, 10:59

      Зенит может проиграть только сам себе. На всех остальных он смотрит надменно и с принебрежением. Не будем торопить время. Через10 дней закончится первый круг, ещё через месяц осенний отрезок чемпионата, в ЗТО посмотрим, кто и от кого уйдёт, кого и кто усилит. А всем специалистам по предсказаниям, советую поставить ставку по крупному, а не болтать ерундой.

      0
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      Рейтинг: +1796

      Айболид > Январь 59 3 ноября, 11:20

      "Надменно и с принебрежением" - это не по Зенит , а про "болельщиков" одной московской команды . А у Зенита , как и многих лидеров своих первенств , присутствует недооценка заведомо более слабого соперника . Оренбург и Балтика - тому подтверждение .

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      Рейтинг: +16

      Исмо 3 ноября, 10:20

      Конечно, всё в руках говнопрома((((

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      Рейтинг: +30

      Vladimir-Shelepnev-google > Исмо 3 ноября, 11:15

      Или Сики лукойла, тренер абас аль

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      Рейтинг: +14

      Empers100--google 3 ноября, 06:29

      Посмотрите как посыпался СКА в этом году? Будет жаль если тоже самое будет и с Зенитом.

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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 3 ноября, 00:29

      Согласен с Зыряновым на все сто, ну кто может быть конкурентом у питерской помойки, это ЧМО ( часть материального отдела) ПРОМКВАСА. а это помойная лига, судьи, и липовые паспорта

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      Рейтинг: +6579

      Enter2006 2 ноября, 22:38

      Пока в верхушке страны "кооператив озеро" и подобные, это продолжится не один год.

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      Рейтинг: +887

      прабабушка краба > Enter2006 3 ноября, 00:20

      Да, это самое главное, к игре соперников ведь никаких вопросов нет)

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      Рейтинг: +1796

      Айболид > прабабушка краба 3 ноября, 06:07

      А ещё Зениту иллюминаты с рептилойдами помогают .
      П-ц , 90% свиарника можно по дуркам распихать .

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