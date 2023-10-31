Овчинников оценил тренерский потенциал Мостового

Бывший футболист сборной России, а ныне тренер академии РФС Сергей Овчинников считает, что его бывший партнер по национальной команде Александр Мостовой после получения тренерской лицензии Pro сможет добиться успеха на самом высоком уровне

«Александр обучается на категории A+B. Она разрешена УЕФА для бывших футболистов. Так как любой игрок, который завершает карьеру или долго не тренирует, нуждается в базовых знаниях о построении тренировочного процесса, психологических нюансах, нутрициологии, было объединено две лицензии. После окончания такого обучения тренеры получают лицензию категории A, которая позволяет работать помощниками в клубах РПЛ, главными в клубах Первой лиги. Лицензия Pro – это уже следующий шаг.

Александр – молодец. Он большой футболист, у него большое понимание игры. Он интересен в своих суждениях. Процесс обучения у нас строится не на лекционном формате, а на формате обсуждения, работы в микрогруппах, практических занятиях. Здесь Мостовой раскрылся с самой лучшей стороны. Я вижу, что при определенных обстоятельствах, когда получит соответствующую лицензию, он сможет работать на самом высоком уровне. Я вижу, что ему интересно, он погружается в процесс. Мы видим, что с каждым модулем Александр активнее участвует», – сказал Овчинников.