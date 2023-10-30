Защитник «Краснодара» Тормена рассказал, что его раздражает в РПЛ

Летний новичок «Краснодара» Витор Тормена недоволен логистикой своей команды.

Краснодарский аэропорт не работает с февраля 2022 года.

«Краснодар» лидирует в РПЛ, опережая на 2 очка «Зенит».

Команда потеряла очки в 2 матчах чемпионата подряд.

– Насколько длительные переезды начинают влиять на команду?

– Это сложно. Я не буду лгать. К сожалению, аэропорт закрыт. Поэтому некоторые поездки утомительны.

Чтобы добраться до Москвы, нам потребовалось 11 часов. Приехали уставшие. Накопление игр и поездок начинает раздражать. Но мы стараемся не думать об этом слишком много.

– Является ли это дополнительным преимуществом для соперника?

– Сложно сказать. У каждого свое мнение. Я думаю, что да. Путешествие за 11 часов до игры может повлиять на неe. Но, к сожалению, это не то, что мы можем контролировать. Нам просто нужно думать о победах.