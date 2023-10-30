Агент Мухина прояснил ситуацию с задержкой вылета на операцию в Германию

Вадим Шпинев, агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина, отреагировал на новость о проблемах с визой в Германию.

У футболиста выявили разрыв крестообразной связки.

Его должны прооперировать в немецкой клинике.

По словам тренера ЦСКА Владимира Федотова, Мухин получил отсрочку в получении визы.

«Виза сейчас в изготовлении, ждем. Ее нужно оформлять всегда, в любое время, иначе как уехать в Европу?

Не понимаю, зачем здесь искать какие-то подвохи. Для оформления любой визы нужно время.

Немецкий медицинский центр отправил все приглашения в установленном порядке. Просто нужно время, никаких проблем нет», – сказал агент.