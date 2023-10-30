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    • Агент Мухина прояснил ситуацию с задержкой вылета на операцию в Германию

    Агент Мухина прояснил ситуацию с задержкой вылета на операцию в Германию

    Вадим Шпинев, агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина, отреагировал на новость о проблемах с визой в Германию.

    • У футболиста выявили разрыв крестообразной связки.
    • Его должны прооперировать в немецкой клинике.
    • По словам тренера ЦСКА Владимира Федотова, Мухин получил отсрочку в получении визы.

    «Виза сейчас в изготовлении, ждем. Ее нужно оформлять всегда, в любое время, иначе как уехать в Европу?

    Не понимаю, зачем здесь искать какие-то подвохи. Для оформления любой визы нужно время.

    Немецкий медицинский центр отправил все приглашения в установленном порядке. Просто нужно время, никаких проблем нет», – сказал агент.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.10.2023 14:43
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