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    • Мостовой отреагировал на первое поражение «Краснодара» в сезоне РПЛ

    Мостовой отреагировал на первое поражение «Краснодара» в сезоне РПЛ

    Экс-спартаковец Александр Мостовой прокомментировал результаты «Краснодара».

    • В воскресенье лидер РПЛ потерпел первое поражение в чемпионате – от ЦСКА (0:1).
    • До этого была ничья с «Балтикой» (2:2).
    • Отрыв краснодарцев от «Зенита» сократился до 2 очков.

    «Было понятно, что рано или поздно «Краснодар» проиграет. ЦСКА – хорошая команда. Уступить им в гостях может любой клуб РПЛ. В этом нет ничего страшного.

    Гораздо хуже, что «Краснодар» до этого потерял очки в матчах с командами, которые уступают им в классе. Это говорит о том, что у «быков» задрожали коленки.

    Ивич должен реагировать на такие вещи. Надо найти правильные слова для игроков, чтобы они раскрепостились и не думали постоянно о первой строчке. Такие вещи приходят с опытом», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    30.10.2023 13:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6446

      Питерский князь 30 октября, 17:05

      Задрожали коленки, пора раздвигать булки.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +222

      TIMOTHY 30 октября, 15:06

      У Краснодара всегда каждый год дрожат коленки! Выигрывают выигрывают ,а потом полетели вниз,из года в год одно и тоже

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