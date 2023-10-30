Мостовой отреагировал на первое поражение «Краснодара» в сезоне РПЛ

Задрожали коленки, пора раздвигать булки.
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Экс-спартаковец Александр Мостовой прокомментировал результаты «Краснодара».
- В воскресенье лидер РПЛ потерпел первое поражение в чемпионате – от ЦСКА (0:1).
- До этого была ничья с «Балтикой» (2:2).
- Отрыв краснодарцев от «Зенита» сократился до 2 очков.
«Было понятно, что рано или поздно «Краснодар» проиграет. ЦСКА – хорошая команда. Уступить им в гостях может любой клуб РПЛ. В этом нет ничего страшного.
Гораздо хуже, что «Краснодар» до этого потерял очки в матчах с командами, которые уступают им в классе. Это говорит о том, что у «быков» задрожали коленки.
Ивич должен реагировать на такие вещи. Надо найти правильные слова для игроков, чтобы они раскрепостились и не думали постоянно о первой строчке. Такие вещи приходят с опытом», – сказал Мостовой.