Мостовой отреагировал на первое поражение «Краснодара» в сезоне РПЛ

Экс-спартаковец Александр Мостовой прокомментировал результаты «Краснодара».

В воскресенье лидер РПЛ потерпел первое поражение в чемпионате – от ЦСКА (0:1).

До этого была ничья с «Балтикой» (2:2).

Отрыв краснодарцев от «Зенита» сократился до 2 очков.

«Было понятно, что рано или поздно «Краснодар» проиграет. ЦСКА – хорошая команда. Уступить им в гостях может любой клуб РПЛ. В этом нет ничего страшного.

Гораздо хуже, что «Краснодар» до этого потерял очки в матчах с командами, которые уступают им в классе. Это говорит о том, что у «быков» задрожали коленки.

Ивич должен реагировать на такие вещи. Надо найти правильные слова для игроков, чтобы они раскрепостились и не думали постоянно о первой строчке. Такие вещи приходят с опытом», – сказал Мостовой.