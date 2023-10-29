Смолов высказался об отстранении России от международных турниров

Форвард «Динамо» Федор Смолов поделился мнением об отстранении России на международной арене.
«Я вижу позитивные движения, УЕФА и ФИФА, в принципе, настроены, чтобы вернуть нас на международную арену. Но, к сожалению, другие страны сильно против, все как-то скатывается в политику.
Заявление УЕФА о том, что до конца СВО нас не вернут? В этом, наверное, есть какая-то последовательность», – сказал Смолов.
- Россия отстранена от международного футбола с февраля 2022 года.
- Ранее сообщалось, что Россию могут исключить из ФИФА.
Источник: ТАСС