Смолов высказался об отстранении России от международных турниров

Форвард «Динамо» Федор Смолов поделился мнением об отстранении России на международной арене.

«Я вижу позитивные движения, УЕФА и ФИФА, в принципе, настроены, чтобы вернуть нас на международную арену. Но, к сожалению, другие страны сильно против, все как-то скатывается в политику.

Заявление УЕФА о том, что до конца СВО нас не вернут? В этом, наверное, есть какая-то последовательность», – сказал Смолов.