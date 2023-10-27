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Россию могут исключить из ФИФА

27 октября 2023, 18:12
10

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил выход организации из ФИФА.

– Какие есть сценарии, кроме как остаться в УЕФА или перейти в АФК?

Есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА. Мы должны понимать, что делать с нашим футболом, в том числе если это произойдет.

  • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
  • Бан длится с февраля 2022 года.
  • Сборная России проводит только товарищеские матчи.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
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САДЫЧОК
1698421382
Какие молодцы, ко всему готовы!
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moskowcity-petrv
1698421947
Да вообще похер
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sochi-2013
1698422842
Пора бы исключить ФИФА и УЕФА из наступающей реальности. Евреи ускорили пипец для пиндосов. 2023 - последний для них год. Напоследок стараются нагадить.
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BarStep
1698423084
Нормуль! Я ровно дышу на эту тему. Когда вернемся, вопреки прогнозу Пеле, станем чемпионами Мира!)) А что, было же в 1960!
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моэм
1698431416
Деньги Россия платит и УЕФА и ФИФА , а взамен ху... , т.е. оплата от нас есть а "товара" нет , Россию записали в дураки и поделом ....и долго нам ждать когда РФС поумнеет и перестанет платить за воздух выставляя в глазах всего мира Россию идиоткой ?....учитывая что запад за доллар готов удавится , предлагаю не платить и тогда они сами прибегут с просьбой вернутся....а факт выхода шестой части суши ударит по престижу . + миллионные взносы хорошо подкосят зарвавшихся идиотов в УЕФА и ФИФА ....поумнеют как миленькие .
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BRO_football
1698444528
Да пора бы уже этот сценарий воплощать в жизнь, чтобы дать пинка Митрофанову в сторону Азии! А что делать с нашим футболом? Да ничего не делайте, только деньги не забывайте с клубов собирать. В принципе то же, что и всегда!
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mamba9090909
1698478381
Что то я не понял. Из УЕФА исключить, это понятно, можно перейти в другую конфедерацию. Но из ФИФА исключить, это значит вообще отовсюду. О какой АФК тогда может быть речь?
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