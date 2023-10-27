Россию могут исключить из ФИФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил выход организации из ФИФА.
– Какие есть сценарии, кроме как остаться в УЕФА или перейти в АФК?
– Есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА. Мы должны понимать, что делать с нашим футболом, в том числе если это произойдет.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
- Бан длится с февраля 2022 года.
- Сборная России проводит только товарищеские матчи.
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Источник: «РБ Спорт»