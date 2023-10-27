Россию могут исключить из ФИФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил выход организации из ФИФА.

– Какие есть сценарии, кроме как остаться в УЕФА или перейти в АФК?

– Есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА. Мы должны понимать, что делать с нашим футболом, в том числе если это произойдет.