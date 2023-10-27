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    Россию могут исключить из ФИФА

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил выход организации из ФИФА.

    – Какие есть сценарии, кроме как остаться в УЕФА или перейти в АФК?

    Есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА. Мы должны понимать, что делать с нашим футболом, в том числе если это произойдет.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • Бан длится с февраля 2022 года.
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    27.10.2023 18:12
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +12592

      BRO_football 2 часа назад

      Да пора бы уже этот сценарий воплощать в жизнь, чтобы дать пинка Митрофанову в сторону Азии!
      А что делать с нашим футболом? Да ничего не делайте, только деньги не забывайте с клубов собирать. В принципе то же, что и всегда!

      0
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      Рейтинг: +2698

      моэм 6 часов назад

      Деньги Россия платит и УЕФА и ФИФА , а взамен ху... , т.е. оплата от нас есть а "товара" нет , Россию записали в дураки и поделом ....и долго нам ждать когда РФС поумнеет и перестанет платить за воздух выставляя в глазах всего мира Россию идиоткой ?....учитывая что запад за доллар готов удавится , предлагаю не платить и тогда они сами прибегут с просьбой вернутся....а факт выхода шестой части суши ударит по престижу . + миллионные взносы хорошо подкосят зарвавшихся идиотов в УЕФА и ФИФА ....поумнеют как миленькие .

      0
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 6 часов назад

      На дебильный вопрос , получаем дебильный ответ.
      Бомбардир это выкладывает, зная свою аудиторию, патриотическая агрессивная масса это просто так не пропустит.
      Зомби , вперёд , наших бьют !!!!

      1
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      Рейтинг: +13818

      Dominator777 > Алексей З 6 часов назад

      Петушок из украинского ЦИПСО, ты опять на спортивный Российский сайт приблымкал? Кыш-кыш нечисть рагульская, сгинь нечистая сила!!!

      5
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      Рейтинг: +8374

      BarStep 8 часов назад

      Нормуль! Я ровно дышу на эту тему. Когда вернемся, вопреки прогнозу Пеле, станем чемпионами Мира!)) А что, было же в 1960!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7379

      sochi-2013 8 часов назад

      Пора бы исключить ФИФА и УЕФА из наступающей реальности. Евреи ускорили пипец для пиндосов. 2023 - последний для них год. Напоследок стараются нагадить.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte > sochi-2013 8 часов назад

      Опять бухой там ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +35912

      VVM1964 > googlechromovvkontakte 8 часов назад

      Пятница - развратница !)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      moskowcity-petrv 9 часов назад

      Да вообще похер

      4
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      ...
      Рейтинг: +10343

      САДЫЧОК > moskowcity-petrv 8 часов назад

      Смешной .Все иностранцы сбегут и хорошие наши футболисты куда нибудь в Белоруссию. Тогда и ты можешь в чемпе поучаствовать.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10343

      САДЫЧОК 9 часов назад

      Какие молодцы, ко всему готовы!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 9 часов назад

      Дааааа, вот ох.ели совсем, и что делать смотреть все что сейчас смотрим, а где будут настоящие матчи,тогда только открывать детские футбольные школы и начинать растить игроков на продажу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte 9 часов назад

      Если исключат из ФИФА тогда пи.Zдец..Внутрисобойное плавание в собственном соку.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +493

      Napaleon Banapart > googlechromovvkontakte 9 часов назад

      Северная Корея есть. Найдем с кем играть

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5270

      Бомбардиръ > Napaleon Banapart 9 часов назад

      А ещё есть целый БРИКС, к которому теперь тянутся другие страны)
      Кстати, в следующем году в Казани будут игры стран БРИКС. И дальше больше)

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte > Napaleon Banapart 9 часов назад

      Даже Северная Корея в ФИФА. ...Если исключат Россию, это будет изгой изгойнешний.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5270

      Бомбардиръ > googlechromovvkontakte 9 часов назад

      Теперь из-за Ближнего Востока Украину посылают на х#й . Теперь возьми вилы и прыг в окоп.

      8
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      ...
      Рейтинг: +493

      Napaleon Banapart > googlechromovvkontakte 8 часов назад

      Я писал думая что Северная Корея не член фифЫ.. Ну тогда есть талибы хамасы там разные...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8374

      BarStep > Napaleon Banapart 8 часов назад

      Ну да.. И таки идиоты как ты., тоже есть.. К сожалению

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte > BarStep 8 часов назад

      С Хамасом в Кремле встретились.С террористами захватившими заложников.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1518

      Айболид > googlechromovvkontakte 8 часов назад

      Экий ты дурень ! Не прячься от призыва , дуй не передовую и сразу сдавайся - и покормят и психиатр тебя осмотрит в коем веке .

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +493

      Napaleon Banapart > BarStep 8 часов назад

      Мне приятны твои сожаления.. Но таких как ты все же больше...

      3
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      Рейтинг: +35912

      VVM1964 > Napaleon Banapart 8 часов назад

      К сожалению... ((( И печально, что это не лечится (((

      3
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      Рейтинг: +1518

      Айболид > googlechromovvkontakte 4 часа назад

      Тебе твой "насяльника" запретил мне отвечать или ты под умного косишь ?
      А на фронте тебя заждались . Давай не затягивай .

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