Россию могут исключить из ФИФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил выход организации из ФИФА.

– Какие есть сценарии, кроме как остаться в УЕФА или перейти в АФК?

– Есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА. Мы должны понимать, что делать с нашим футболом, в том числе если это произойдет.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

Бан длится с февраля 2022 года.

Сборная России проводит только товарищеские матчи.

Ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!