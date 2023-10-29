МакSим поблагодарила фанатов «Спартака»: «С ними я настоящая женщина»

Певица МакSим рассказала о поддержке из спартаковской среды во время своей болезни.
- В 2021 году певица была в коме.
- Песня «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн фанатов «Спартака».
- Артистка исполнила песню в «Лужниках» после победного финала Кубка России в прошлом году.
«Хочу сказать большое спасибо ребятам из «Спартака». Человеческое. Они настолько мощно меня поддержали, когда я болела. С ними я настоящая женщина», – сказала артистка.
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Источник: ютуб-канал Надежды Стрелец