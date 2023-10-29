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    • МакSим поблагодарила фанатов «Спартака»: «С ними я настоящая женщина»

    МакSим поблагодарила фанатов «Спартака»: «С ними я настоящая женщина»

    Певица МакSим рассказала о поддержке из спартаковской среды во время своей болезни.

    • В 2021 году певица была в коме.
    • Песня «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн фанатов «Спартака».
    • Артистка исполнила песню в «Лужниках» после победного финала Кубка России в прошлом году.

    «Хочу сказать большое спасибо ребятам из «Спартака». Человеческое. Они настолько мощно меня поддержали, когда я болела. С ними я настоящая женщина», – сказала артистка.

    Любимая спартаковская певица МакSим отменила ближайшие концерты по состоянию здоровья

    Любимая певица фанатов «Спартака» МакSим сорвала концерт в Сочи: бросила микрофон и ушла со сцены

    Источник: ютуб-канал Надежды Стрелец

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17048

      Алексей З 26 минут назад

      Был на дерби с конями, перед игрой исполняли официальный гимн , не о чём.
      После игры в метро кто-то включил Максим , так все кругом запели. Перед игрой стоит её включать , а не заунылый официоз.

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      Рейтинг: +7884

      mihail200606 35 минут назад

      Да поросятам не до песен щас...))

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      Рейтинг: +53

      googlechromovvkontakte > mihail200606 27 минут назад

      А до чего дело ?

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      Рейтинг: +3577

      alefreddy 50 минут назад

      молодец пришла в себя все будет хорошо

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