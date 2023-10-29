МакSим поблагодарила фанатов «Спартака»: «С ними я настоящая женщина»

Певица МакSим рассказала о поддержке из спартаковской среды во время своей болезни.

В 2021 году певица была в коме.

Песня «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн фанатов «Спартака».

Артистка исполнила песню в «Лужниках» после победного финала Кубка России в прошлом году.

«Хочу сказать большое спасибо ребятам из «Спартака». Человеческое. Они настолько мощно меня поддержали, когда я болела. С ними я настоящая женщина», – сказала артистка.

Любимая спартаковская певица МакSим отменила ближайшие концерты по состоянию здоровья

Любимая певица фанатов «Спартака» МакSим сорвала концерт в Сочи: бросила микрофон и ушла со сцены