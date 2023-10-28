Тихонов объяснил, почему РПЛ не стоит приглашать иностранных судей

Андрей Тихонов выступил против приглашения арбитров из других стран для работы в чемпионате России.

Уже подписано соглашение о сотрудничестве в области судейства между РФС и Федерацией футбола Саудовской Аравии.

Также матчи РПЛ будут обслуживать рефери из Катара и Белоруссии.

«Не думаю, что те арбитры, которые к нам приедут, будут лучше наших. Я видел матчи в Саудовской Аравии, и суперсудейства я там не увидел. Если наши поедут в Белоруссию, Катар и Саудовскую Аравию, то это плюс для наших.

Мы не можем разобраться по ряду моментов, трактуя пенальти и желтые карточки по‑разному. А приедут другие судьи из других стран, они трактуют по‑своему. И начнутся вопросы, кого мы привезли.

Мы у себя не можем разобраться по допуску арбитров. Если мы своих не можем понять, как мы поймем других?

Я помню, Пьерлуиджи Коллина приезжал судить к нам, он не был ангажирован. К нему никто не бегал рассказывать, какой он плохой или хороший. Никто из игроков не махал на него рукой.

Сейчас вот эти новые надают карточек – будет вопрос, кого привезли. Если бы были судьи европейского уровня, это совсем другое», – сказал Тихонов.