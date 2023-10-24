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    • РФС подпишет соглашения о сотрудничестве в области судейства с Катаром и Беларусью

    РФС подпишет соглашения о сотрудничестве в области судейства с Катаром и Беларусью

    Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев заявил, что в ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве в области судейства с Беларусью и Катаром

    «На уровне РПЛ стоит ждать арбитров из Саудовской Аравии. Также – Катара и Белоруссии. Как скоро? С Саудовской Аравией мы зафиксировали все юридические моменты, сейчас мы будем вносить изменения в регламент РПЛ. С белорусами мы подпишем соглашение на этой неделе, технические вопросы мы все обсудили, оно будет несколько более широким, будет подразумевать обучение судей в России на базе нашего VAR‑центра. Также будет соглашение с Катаром. На этой или на следующей неделе мы зафиксируем все параметры.

    Справятся ли лучшие саудовские арбитры с работой на матчах РПЛ? Мы обсуждали это, общались с представителями судейского комитета Саудовской Аравии, их уровень довольно высокий. Вы видели наши матчи с Катаром, сборной Саудовской Аравии. Футбол в этих странах развивается. Значит, развивается и судейство. Будем надеяться, что они привнесут нам качества и обогатят наше взаимодействие, – сказал Каманцев.

    • Зарубежные рефери работали в чемпионате России с 2005 по 2007 годы.
    • В сумме они провели 18 матчей РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.10.2023 09:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1647

      SLADE2019 24 октября, 14:40

      Вот, поэтому, главный бич нашего футбола судейство. Хотя и играть стали, мягко выражаясь... Какая Булорусь, какие С. Аравия и Катар? Итак, в лучшие годы, наши судьи европейским рефери свистки чистили, для другого не годились.

      0
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      Рейтинг: +19490

      paracetamol 24 октября, 12:10

      И этих развратят!

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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 24 октября, 09:39

      На очереди Иран, КНДР , Сирия , список известный

      0
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