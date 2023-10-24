РФС подпишет соглашения о сотрудничестве в области судейства с Катаром и Беларусью

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев заявил, что в ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве в области судейства с Беларусью и Катаром

«На уровне РПЛ стоит ждать арбитров из Саудовской Аравии. Также – Катара и Белоруссии. Как скоро? С Саудовской Аравией мы зафиксировали все юридические моменты, сейчас мы будем вносить изменения в регламент РПЛ. С белорусами мы подпишем соглашение на этой неделе, технические вопросы мы все обсудили, оно будет несколько более широким, будет подразумевать обучение судей в России на базе нашего VAR‑центра. Также будет соглашение с Катаром. На этой или на следующей неделе мы зафиксируем все параметры.

Справятся ли лучшие саудовские арбитры с работой на матчах РПЛ? Мы обсуждали это, общались с представителями судейского комитета Саудовской Аравии, их уровень довольно высокий. Вы видели наши матчи с Катаром, сборной Саудовской Аравии. Футбол в этих странах развивается. Значит, развивается и судейство. Будем надеяться, что они привнесут нам качества и обогатят наше взаимодействие, – сказал Каманцев.