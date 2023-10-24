На матчах РПЛ смогут работать судьи из Саудовской Аравии

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев заявил, что арбитр из Саудовской Аравии может быть назначен на матч РПЛ до конца года.

«Может ли до конца 2023 года арбитр из Саудовской Аравии отсудить матч РПЛ? Я думаю, возможно, даже несколько. Кто из наших поедет по обмену? Вы знаете наших элитных судей, тот же Карасев уже имел опыт работы в Саудовской Аравии. Только это было просто приглашение. Будем согласовывать арбитров с саудовской стороной. Первое время можно говорить о первой пятерке арбитров по рейтингу», – сказал Каманцев.