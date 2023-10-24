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    На матчах РПЛ смогут работать судьи из Саудовской Аравии

    Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев заявил, что арбитр из Саудовской Аравии может быть назначен на матч РПЛ до конца года.

    «Может ли до конца 2023 года арбитр из Саудовской Аравии отсудить матч РПЛ? Я думаю, возможно, даже несколько. Кто из наших поедет по обмену? Вы знаете наших элитных судей, тот же Карасев уже имел опыт работы в Саудовской Аравии. Только это было просто приглашение. Будем согласовывать арбитров с саудовской стороной. Первое время можно говорить о первой пятерке арбитров по рейтингу», – сказал Каманцев.

    • Зарубежные рефери работали в чемпионате России с 2005 по 2007 годы.
    • В сумме они провели 18 матчей РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.10.2023 09:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1425

      Дубина 24 октября, 12:59

      Позор газпрому

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4775

      ПалкоВводецъ (returned) 24 октября, 11:19

      Конкуренция однако для свинячих судей, харчующихся в районе Тарасовки. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2698

      моэм 24 октября, 10:42

      РФС уже наступал на грабли под названием " приглашения иностранных арбитров в Россию " ....и он привёл к резкому понижению качества наших судей и решили отказаться ....Каманцев видимо уже успел забыть про тот удар по лбу и решил на СВОЁМ опыте проверить , а что будет если наступить на грабли ?....страна правящих дураков .

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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 24 октября, 09:36

      Кто бы объяснил , а ради чего это будут делать ?
      Страна управляемая дураками, всё время что-то выдумывают , пользы ноль , но разве это кого-то интересует.

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