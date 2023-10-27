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Григорян ответил, готов ли Семак к работе в Европе

27 октября 2023, 20:47
5

Бывший главный тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян высказался о карьере коллеги из «Зенита» Сергея Семака.

Сергей Семак уже готов к работе в Европе?

– Безусловно! Семак очень быстро и в то же время незаметно развивается. Три года назад мы все говорили, что Сергей ничего не мыслит в позиционной атаке, а сегодня даже с учeтом того, что «Зенит» буксует, у них лучшая позиционная атака в стране, и дело не только в бразильцах. Семак научился выстраивать позиционную атаку и сделал это своим сильным качеством. Конечно, он сможет себя проявить в Европе.

  • Семак в «Зените» с 2018 года.
  • Он привел команду к 5 чемпионствам подряд.
  • Григоряна в сентябре уволили из «Кубани».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Григорян Александр Семак Сергей
Комментарии (5)
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Taps
1698431743
Кому он там нужен ! Хотя либераст знатный.
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Мортус
1698432939
Канечно готов. Давно пора Силдиреича загнать в какуюнить страну брикс. И обратно не впускать. Ибо своим талантом чуть не угробил отечественный чемпионат.
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шахта Заполярная
1698435776
Если только сборную Бразилии, с другими туго будет, там бразильцев маловато.
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timon2401
1698439769
ну если только Газпром будет рядом..а так Уфа его тренерский талант не раскрывала до конца
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paracetamol
1698477391
Да он и у нас не готов без кучи бразильцев.
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