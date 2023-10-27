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    Григорян ответил, готов ли Семак к работе в Европе

    Бывший главный тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян высказался о карьере коллеги из «Зенита» Сергея Семака.

    Сергей Семак уже готов к работе в Европе?

    – Безусловно! Семак очень быстро и в то же время незаметно развивается. Три года назад мы все говорили, что Сергей ничего не мыслит в позиционной атаке, а сегодня даже с учeтом того, что «Зенит» буксует, у них лучшая позиционная атака в стране, и дело не только в бразильцах. Семак научился выстраивать позиционную атаку и сделал это своим сильным качеством. Конечно, он сможет себя проявить в Европе.

    • Семак в «Зените» с 2018 года.
    • Он привел команду к 5 чемпионствам подряд.
    • Григоряна в сентябре уволили из «Кубани».

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    Источник: Metaratings

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    27.10.2023 20:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +781

      timon2401 4 часа назад

      ну если только Газпром будет рядом..а так Уфа его тренерский талант не раскрывала до конца

      0
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      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная 5 часов назад

      Если только сборную Бразилии, с другими туго будет, там бразильцев маловато.

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      Рейтинг: +345

      Мортус 6 часов назад

      Канечно готов. Давно пора Силдиреича загнать в какуюнить страну брикс. И обратно не впускать. Ибо своим талантом чуть не угробил отечественный чемпионат.

      0
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      Рейтинг: +1680

      Taps 6 часов назад

      Кому он там нужен !
      Хотя либераст знатный.

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