Григорян ответил, готов ли Семак к работе в Европе

Бывший главный тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян высказался о карьере коллеги из «Зенита» Сергея Семака.

– Сергей Семак уже готов к работе в Европе?

– Безусловно! Семак очень быстро и в то же время незаметно развивается. Три года назад мы все говорили, что Сергей ничего не мыслит в позиционной атаке, а сегодня даже с учeтом того, что «Зенит» буксует, у них лучшая позиционная атака в стране, и дело не только в бразильцах. Семак научился выстраивать позиционную атаку и сделал это своим сильным качеством. Конечно, он сможет себя проявить в Европе.