Григорян ответил, готов ли Семак к работе в Европе

ну если только Газпром будет рядом..а так Уфа его тренерский талант не раскрывала до конца
Бывший главный тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян высказался о карьере коллеги из «Зенита» Сергея Семака.
– Сергей Семак уже готов к работе в Европе?
– Безусловно! Семак очень быстро и в то же время незаметно развивается. Три года назад мы все говорили, что Сергей ничего не мыслит в позиционной атаке, а сегодня даже с учeтом того, что «Зенит» буксует, у них лучшая позиционная атака в стране, и дело не только в бразильцах. Семак научился выстраивать позиционную атаку и сделал это своим сильным качеством. Конечно, он сможет себя проявить в Европе.
- Семак в «Зените» с 2018 года.
- Он привел команду к 5 чемпионствам подряд.
- Григоряна в сентябре уволили из «Кубани».