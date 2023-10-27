Дзюба получил предложение от бразильского клуба

Президент «Атлетико Сеаренсе» Ари пригласил нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу в свою команду.
«Пригласить Артема Дзюбу в «Атлетико Сеаренсе»? С удовольствием, это будет топ! Артем, делаю тебе официальное предложение – переходи в мою команду этой зимой или летом, можешь уходить из «Локомотива»! Будем зажигать вместе, как в «Спартаке» в 2010 году. Я и ты – лучшие нападающие России.
Еще Диму Тарасова готов принять с Юрием Газинским. Ребята, переходите в мой бразильский клуб, тут будет веселее. Только есть одно «но»: Артем, денег нет, будешь играть бесплатно», – сказал Ари.
- У Ари есть российское гражданство.
- Он выступал в РПЛ за «Спартак», «Локомотив», «Краснодар».
- С «Локомотивом» Ари выиграл чемпионат России.
Источник: «РБ Спорт»