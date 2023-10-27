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    Дзюба получил предложение от бразильского клуба

    Президент «Атлетико Сеаренсе» Ари пригласил нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу в свою команду.

    «Пригласить Артема Дзюбу в «Атлетико Сеаренсе»? С удовольствием, это будет топ! Артем, делаю тебе официальное предложение – переходи в мою команду этой зимой или летом, можешь уходить из «Локомотива»! Будем зажигать вместе, как в «Спартаке» в 2010 году. Я и ты – лучшие нападающие России.

    Еще Диму Тарасова готов принять с Юрием Газинским. Ребята, переходите в мой бразильский клуб, тут будет веселее. Только есть одно «но»: Артем, денег нет, будешь играть бесплатно», – сказал Ари.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    27.10.2023 19:54
    Комментарии9
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      Рейтинг: +345

      Мортус 6 часов назад

      Давай артёмка! Не забудь выложить сочное фото в купальнике.

      0
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      Рейтинг: +1680

      Taps 6 часов назад

      Команда по пляжному футболу ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25266

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Лучше с Азмункой - будет совсем весело.

      0
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      Рейтинг: +1518

      Айболид > DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Тебе лучше знать , как там с Азмункой . А кто это кстати? Наверно тот , кто твой рот постоянно держит занятым ?

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      Рейтинг: +25266

      DOCTOR PENALTY > Айболид 4 часа назад

      Жри своё сало, болей за свой Минай и не прикрывайся Зенитом! Чё ты тут вылез, провокатор?

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      Рейтинг: +1518

      Айболид > DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Не надо бесится из-за того , что я раскрыл ваш маленький секрет )))

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      Рейтинг: +25266

      DOCTOR PENALTY > Айболид 4 часа назад

      Ты пасть свою поганую раскрыл не по делу, а не секрет.

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      Рейтинг: +1518

      Айболид > DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Даладн , не кипешуй . И так пр вас все всё знали .

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      Рейтинг: +306

      Боров мясной 7 часов назад

      Хорошее предложение

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