Ерохин раскрыл секрет лидерства «Краснодара»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, ранее выступавший за «Краснодар», высказался о лидерстве краснодарцев в РПЛ.

«Секрет «Краснодара» – в стабильности. Они ни разу не проиграли, мало пропускают. Видимо, сейчас акцент делается на дисциплине и надeжности. Но вопрос в том, смогут ли они держать такой уровень весь сезон. Впереди у них сложные матчи.

Не сказать, что отошли от атакующей философии на 100%. И играют в другом стиле. У них хороший подбор игроков, много техничных ребят, которые часто обыгрывают и бьют по воротам. Не скажу, что они что-то потеряли в зрелищности. Скорее добавили баланс. Теперь более прагматично атакуют и обороняются.

У «Краснодара» хорошая группа преследователей, в том числе и мы. В ближайшее время много важных матчей. Этот этап сезона будет очень важным и интересным с турнирной точки зрения», – сказал Ерохин.