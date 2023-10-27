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    Ерохин раскрыл секрет лидерства «Краснодара»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, ранее выступавший за «Краснодар», высказался о лидерстве краснодарцев в РПЛ.

    «Секрет «Краснодара» – в стабильности. Они ни разу не проиграли, мало пропускают. Видимо, сейчас акцент делается на дисциплине и надeжности. Но вопрос в том, смогут ли они держать такой уровень весь сезон. Впереди у них сложные матчи.

    Не сказать, что отошли от атакующей философии на 100%. И играют в другом стиле. У них хороший подбор игроков, много техничных ребят, которые часто обыгрывают и бьют по воротам. Не скажу, что они что-то потеряли в зрелищности. Скорее добавили баланс. Теперь более прагматично атакуют и обороняются.

    У «Краснодара» хорошая группа преследователей, в том числе и мы. В ближайшее время много важных матчей. Этот этап сезона будет очень важным и интересным с турнирной точки зрения», – сказал Ерохин.

    • «Краснодар» лидирует с 5-очковым отрывом.
    • Впереди у команды матч 13-го тура РПЛ против ЦСКА.
    • У «Краснодара» за всю историю клуба нет трофеев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    27.10.2023 14:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2337

      Бриг 9 часов назад

      Мыслитель новый появился в футболе: "Они ни разу не проиграли, мало пропускают". Новость, блин.

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