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    • Лига Европы. «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису», «Аталанта» Миранчука упустила победу и другие результаты

    Лига Европы. «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису», «Аталанта» Миранчука упустила победу и другие результаты

    Завершились первые матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Арис» потерпел домашнее поражение от «Бетиса» (0:1). Александр Кокорин пропустил игру из-за болезни.

    «Олимпиакос» на своем поле победил «Вест Хэм» – 2:1.

    «Марсель» дома обыграл греческий АЕК – 3:1.

    «Аталанта» в гостях потеряла очки в матче со «Штурмом» (2:2). Алексей Миранчук всю встречу провел в запасе.

    Лига Европы. Группа A. 3-й тур

    Олимпиакос (Греция) – Вест Хэм (Англия) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Фортунис, 33; 2:0 – Родиней, 45+1; 2:1 – Пакета, 87.

    Лига Европы. Группа B. 3-й тур

    Марсель (Франция) – АЕК (Греция) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Витинья, 27; 1:1 – Пинеда, 53; 2:1 – Арит (с пенальти), 60; 3:1 – Верету (с пенальти), 69.

    Удаление: нет – Станкович, 57.

    Лига Европы. Группа C. 3-й тур

    Арис (Кипр) – Бетис (Испания) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Перес, 75.

    Лига Европы. Группа D. 3-й тур

    Штурм (Австрия) – Аталанта (Италия) – 2:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Прасс, 13; 1:1 – Муриэль, 34; 1:2 – Муриэль (с пенальти), 45+7; 2:2 – Хорват (с пенальти), 80.

    Удаление: Хирлендер, 53 – нет.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    26.10.2023 21:46
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