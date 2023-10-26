Кафанов рассказал об иерархии вратарей в сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что сейчас в национальной команде не стоит вопрос об основном голкипере.

– Раньше вы говорили, что Сафонов не должен давать поводов усомниться в себе. У него получается?

– Да. И в сентябре, и в октябре, когда мы приехали на сборы в Новогорск, то в первый же день работы объявили о первом номере: на сегодняшний день Матвей первый. Если бы матчи против Камеруна и Кении были официальными, Матвей играл бы в двух встречах.

В прошлом году нам нужно было определять первого номера, но сейчас ситуация изменилась. Матвей и в клубе, и в сборной играет надежно, он не дает повода усомниться в себе.

Теперь вопрос был в другом: кто второй, а кто третий? Потому что есть большая группа вратарей, которые хорошо играют в чемпионате и из которых нужно было выбирать.

И один, и второй Илья [Помазун и Лантратов] на тренировках выглядели очень сильно, в чемпионате играют уверенно. У нас еще обойма из пяти‑шести вратарей примерно такого же уровня.

– Ранее вы приглашали на сбор по пять вратарей, теперь меньше – всего трех. Почему?

– Все эти ситуации были разными. Пять вызывал тогда, когда нужно было определить первого номера. На последнем сборе сразу определились, что одну игру сыграет Матвей, также было желание дать по тайму Илье Помазуну и Илье Лантратову.

В матче с Кенией Валерий Георгичевич [Карпин] хотел использовать по максимуму все замены среди полевых игроков. И две последние замены были результативными: Саша Сильянов и Ваня Обляков организовали второй гол.

Сейчас, когда нет официальных матчей, у нас появилась возможность безболезненно посмотреть вживую всех вратарей, которые хорошо играют в чемпионате.

В мае 2022 года хотел вызвать Сашу Беленова. За два месяца до этого сказал ему, что хочу вызвать его, но за две недели до предполагаемого сбора он получил травму.

В этом июне хотели пригласить Георги Шелия. Пятое место «Ахмата» в чемпионате России – большая заслуга Георги. Но сбор потом был отменен.

Надо сказать, что в этом году у наших российских вратарей вообще мало грубых ошибок, несмотря на то что мячей забивают много.

В этой трети чемпионата было немало матчей, где вратари своей игрой приносили очки команде в играх, где соперник играл лучше. В каждом туре есть встречи, где вратари вытаскивают очки для своих команд.