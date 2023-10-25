Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Милана», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 22:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Дембеле, Коло-Муани.
Главный тренер: Луис Энрике
«Милан»: Меньян, Эрнандес, Калюлю, Томори, Тьяв, Райндерс, Крунич, Муса, Жиру, Леау, Пулишич.
Главный тренер: Стефано Пиоли
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «ПСЖ» – «Милан»
- Прямой эфир будет проходить на канале Матч! ТВ.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»