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    • «ПСЖ» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2023

    «ПСЖ» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Милана», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 22:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Дембеле, Коло-Муани.

    Главный тренер: Луис Энрике

    «Милан»: Меньян, Эрнандес, Калюлю, Томори, Тьяв, Райндерс, Крунич, Муса, Жиру, Леау, Пулишич.

    Главный тренер: Стефано Пиоли

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «ПСЖ»«Милан»

    ПСЖ-Милан смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.10.2023 21:00
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