Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Милана», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Дембеле, Коло-Муани.

Главный тренер: Луис Энрике

«Милан»: Меньян, Эрнандес, Калюлю, Томори, Тьяв, Райндерс, Крунич, Муса, Жиру, Леау, Пулишич.

Главный тренер: Стефано Пиоли

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «ПСЖ» – «Милан»