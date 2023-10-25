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    • «Барселона» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2023

    «Барселона» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Шахтера», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 19:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Канселу, Араухо, Мартинес, Алонсо, Ромеу, Гюндоган, Лопес, Торрес, Феликс, Ямаль.

    Главный тренер: Хави

    «Шахтер»: Ризнык, Бондарь, Азаров, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Бондаренко, Сикан.

    Главный тренер: Марино Пушич

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Барселона» – «Шахтер»

    Барселона-Шахтер смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.10.2023 18:00
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