Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Шахтера», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 19:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Канселу, Араухо, Мартинес, Алонсо, Ромеу, Гюндоган, Лопес, Торрес, Феликс, Ямаль.

Главный тренер: Хави

«Шахтер»: Ризнык, Бондарь, Азаров, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Бондаренко, Сикан.

Главный тренер: Марино Пушич

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Барселона» – «Шахтер»