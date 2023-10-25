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    • «Барселона» – «Шахтер»: прогноз на матч 3 тура Лиги чемпионов, 25 октября

    «Барселона» – «Шахтер»: прогноз на матч 3 тура Лиги чемпионов, 25 октября

    В среду, 25 октября, «Барселона» на своем поле сыграет с «Шахтером». Игра состоится в рамках 3 тура Лиги чемпионов. Матч начнется в 19:45 по мск.

    «Барселона»

    Каталонцы лидируют в группе H, имея в своем активе шесть очков. Команда выиграла все два матча, забила шесть голов, но при этом не пропустила ни одного очка. Отрыв от идущих на втором и третьем местах «Порту» и «Шахтера» составляет три балла.

    «Шахтер»

    Дончане идут на третьем месте, имея в своем активе три очка. Команда выиграла один матч, однако в одном поединке потерпела поражение. Украинцы забили четыре гола, однако пропустили пять мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает девять матчей. «Барселона» выигрывала в шести играх, «Шахтер» побеждал в двух встречах, а еще одна игра закончилась ничьей.

    Прогноз на матч «Барселона» – «Шахтер»

    В предстоящем матче, на наш взгляд, исход очевиден еще до его начала. «Барселона» должна выигрывать поединок с комфортным для себя счетом. «Шахтер» максимум на что может рассчитывать, так это только на гол в ворота каталонцев. Наш прогноз – победа «Барселоны» (1.22), тотал больше 2.5 (1.45), обе забьют (2.02).

    Источник: Бомбардир

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    25.10.2023 14:41
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